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В Самаре по улице XXII Партсъезда проехало более 8 тысяч автомобилей

28 марта 2025 14:14
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Движение по улице XXII Партсъезда было открыто утром 27 марта.

По данным Интеллектуальной транспортной системы Самарской области за первые сутки по новому поперечнику - автомобильной дороге XXII Партсъезда от Московского шоссе до улицы Солнечной в Самаре – проехало 8 297 автомобилей.

Интенсивность транспортных потоков после открытия движения на пересечении XXII Партсъезда и дублёра Ново-Садовой в районе ТЦ «Апельсин» выросла на 42%, а на пересечении улицы Ново-Садовой и 22-го Партсъезда со стороны улицы Солнечной -  на 76%.

За счет перераспределения транспортных потоков на 9% снизилось количество транспортных средств на одном из самых загруженных перекрестков, расположенных на пересечении улицы Советской армии и дублёра Ново-Садовой.

При этом по данным ИТС после открытия движения возросла нагрузка на перекресток, связывающий XXII Партсъезда с Московским шоссе. В пиковый вечерний период 27 марта на этом участке образовались заторы.

Специалисты Регионального центра организации дорожного движения Самарской области при помощи ИТС к 19.00 сняли нагрузку с перекрестка, оптимизировав режим работы светофоров. Оптимальную работу перекрестка планируется настроить в течение недели по результатам мониторинга дорожного движения на новом «поперечнике».

Напомним, что движение по улице XXII Партсъезда было открыто утром 27 марта. В рамках реконструкции дороги были обустроены 4 полосы движения, заменены все инженерные коммуникации, построена ливневая канализация, установлены опоры освещения, дорожные знаки и нанесена разметка.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

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