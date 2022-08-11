В Самаре планируют снести два аварийных дома в Куйбышевском районе

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В Самаре в скором времени приступят к демонтажу аварийных домов в Куйбышевском районе. Два ветхих здания подлежат сносу.

По данным прокуратуры Самарской области, правоохранители провели проверку исполнения жилищного законодательства. Оказалось, что два ветхих здания, по адресу Торговых переулок, подлежат сносу. Специалисты также планируют зачистить освободившуюся территорию.

Отмечают, что исполнения решения суда о демонтаже домов возьмут под контроль после вступления в законную силу. Разместят ли на освободившемся участке новые здания - пока неизвестно, пишет Самара-КП.