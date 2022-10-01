В Самаре перекроют улицу Авроры

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В понедельник, 3 октября, в Самаре скорректируют схему движения транспорта на одном из оживленных участков дорог. Об этом сообщили представители администрации города.

— С 3 по 10 октября на путепроводе «Аврора» и на Южном мосту будут ремонтировать деформационные швы. На это время здесь частично ограничат движение транспорта, — заявили в мэрии.

Южный мост и путепровод на улице Авроры приводили в порядок в 2017 году. Масштабные работы на объекте вела печально известная компания «ПСК "Волга"». Ремонт обернулся для жителей серьезными проблемами: в апреле перекрыли половину моста, а автобусы и грузовики пускали в объезд. Пассажирам общественного транспорта пришлось обходить путепровод пешком. Остановку разместили под ним, пишет 63.ру.