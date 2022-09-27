В Самаре перекинули надземный пешеходный мост над Московским шоссе

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В Самаре появился надземный пешеходный мост в районе поселка Мехзавод. Конструкцию можно заметить над проезжей частью Московского шоссе.

Кадрами с места событий поделился мобильный корреспондент ГТРК "Самара". Судя по всему, по обеим сторонам уже проведены монолитные работы. Строители уже возвели значительную часть железных конструкций.

По техзаданию, длина нового надземного перехода составляет 121,7 м и шириной 4,25 м. Объект также должен быть оборудован пандусами для маломобильных граждан.

Фото: tvsamara.ru