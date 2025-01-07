В Самаре отремонтируют историческое здание "Дом Гашека"

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Подробности сообщила Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия 63-го региона.

В многоквартирном доме в 1918 году жил известный чешский писатель-коммунист Ярослав Гашек. Здание расположено на улице Куйбышева, 98 и является объектом культурного наследия.



Недавно там выявили нарушения, которые не соотносятся со статусом объекта.



Жильцам долгое время приходилось терпеть неудобства от протекающей кровли. После их жалоб возбудили уголовное дело. Его взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.



Здание сейчас находится в собственности физических и юридических лиц. Еще в ноябре 2024 года после проверки представители Госинспекции по охране объектов культурного наследия вынесли предостережение управляющей компании.



Повторная проверка дома запланирована до 10 января.



Сейчас уже готовится аукцион на определение подрядчика, который создаст научно-проектную документацию и займется ремонтом крыши, пишет Сова.

Фото: Яндекс.Карты