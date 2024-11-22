В Самаре отремонтируют фонтан на площади Героев 21 Армии

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Так, начался ремонт фонтана на площади Героев 21 Армии (Ново-Садовая/проспект Ленина). Капремонт его конструкций и механизмов ранее не проводился.

Самара всегда привлекала гостей города своими уютными общественными пространствами, поэтому надо продолжать работу по благоустройству. Уверен, обновленный многоуровневый фонтан украсит площадь Героев 21 Армии. Важно, что памятная для всех жителей города локация обретет новый облик. Фонтан будет светодинамическим и музыкальным, современное оборудование будет работать в автоматическом режиме – сказал и. о. главы города Самара Иван Носков. (https://t.me/ivan_noskov_samara)

В настоящее время подрядчик демонтирует конструкции фонтана. В проект ремонта входит замена инженерных коммуникаций, установка акустического оборудования и подсветки. Размеры чаши останутся 40*40 метров, восстановят мозаичное панно с Георгиевской лентой.

Напомним, всего в Самаре 52 фонтана, которые сейчас законсервированы до теплого сезона.

Фото: горадминистрация