В Самаре обсудили проект благоустройства причала на спуске по улице Осипенко

Глава города Самары Иван Носков провел выездное совещание, в ходе которого обсудил проекты развития набережной и обеспечение доступности пляжей. МАУ «Самарская набережная» совместно с пассажирским предприятием представили главе города проект двухлетнего благоустройства территории у причала реки Волги на спуске по ул. Осипенко. Проект предполагает укрепление бетонной дамбы и подпорной стены набережной, а также установку скамеек и беседок, устройство пешеходных дорожек.



«Самара обладает уникальной береговой линией вдоль Волги. Важно, чтобы вся территория набережной и пляжей была благоустроена и отвечала всем требованиям безопасности. Территория причала на улице Осипенко долгое время находилась в запущенном состоянии, было принято решение ее восстановить и сделать местом притяжения для горожан. Учитывая, насколько в Самаре популярны отдых у воды и водный транспорт, необходимо наполнить это пространство содержанием, сделать более функциональным и удобным для жителей и гостей города. Важно, что проект будет реализован в партнерстве муниципального предприятия и частного пассажирского оператора. Такой подход позволит обеспечить баланс интересов и создать пространство, отвечающее потребностям города», – сказал глава Самары Иван Носков.



Планируется, что реализация проекта благоустройства займет два года и в нем примут участие предприниматели, чьи объекты расположены вблизи причала — с ними уже ведутся переговоры. Кроме того, как сообщил руководитель МАУ «Самарская набережная» Артемий Анисимов, этой весной будут проведены работы по демонтажу крупномерных деревьев с обширной корневой системой. Это необходимо для обеспечения сохранности подпорной стенки набережной и повышения безопасности территории.



Также в ходе рабочего выездного совещания главе города представили концепцию инклюзивного пляжа, адаптированного для людей с ОВЗ и маломобильных граждан, который в предстоящем летнем сезоне оборудуют на Первомайском спуске.



«Опираясь на опыт прошлого пляжного сезона и учитывая пожелания жителей, приняли решение перенести инклюзивный пляж с Полевого спуска на Первомайский. Он расположен почти на 200 метров правее, с широкой территорией. Это позволит не просто разместить необходимую инфраструктуру для маломобильных граждан, но и сделать удобные подходы, зоны отдыха и установить спортивные площадки проекта «Самара в движении». До конца апреля приступим к ремонту лестницы с набережной на пляж, а после паводка устроим стальные ограждения и дооснастим спуск пандусом для маломобильных граждан», – сказал директор МАУ «Самарская набережная» Артемий Анисимов.



Напомним, в этом году на набережной реки Волги в Самаре планируется обустроить дополнительные спуски для маломобильных граждан, в том числе в районе ул. Чкалова. В целом же к старту пляжного сезона верхний слой песка будет обновлен — завезут и разровняют 29,5 тысяч тонн, что на 10 тонн больше, чем в предыдущем сезоне. Количество специализированного пляжного оборудования, которым будут пользоваться отдыхающие, составит 1413 единиц.

