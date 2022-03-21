В Самаре обсудили подготовку города к месячнику по благоустройству 

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Традиционно месячник стартует 1 апреля и завершится к майским праздникам.

Запланированы работы по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. Работы по уборке территорий внутригородских районов, вывозке мусора буду обеспечиваться силами муниципальных бюджетных учреждений и подрядных организаций, районных администраций и управляющих компаний.



Все работы будут планироваться исходя из погодных условий и календарного плана по видам работ: ворошение снега, сбор мусора, оформление газонов, покраска дорожных ограждений и др.



В этом году запланировано проведение 4 средников: 6, 15, 20, 27 апреля. Также в период месячника планируется проведение 3 традиционных субботников: 9 апреля - Гагаринский,16 апреля - муниципальный, 23 апреля – общегородской. С 20 апреля по 9 мая в рамках подготовки к Дню Победы запланирована высадка 7 тысяч квадратных метров цветников, 23 апреля - пробный пуск фонтанов.