В Самаре намерены построить еще два бассейна

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Жители Самары под одним из постов губернатора в соцсетях попросили обратить внимание на спортивные объекты в Красноглинском районе. Они рассказали о том, что стадион "Чайка", где занимаются их дети, находится в запустении, так как отремонтировали только офисное здание. К тому же, на территории района нет бассейна.

Сотрудники департамента физкультуры и спорта Самары 4 февраля 2025 года сообщили, что в настоящее время готовится плановое задание на разработку проектно-сметной документации для ремонта стадиона «Чайка».

В областном бюджете предусмотрено финансирование на проектирование и строительство двух плавательных бассейнов на территории Самары, пишет СитиТраффик.

- Администрация Самары предложила разместить данные объекты на территории микрорайона Крутые Ключи, а также в поселке Управленческий, на территории стадиона «Чайка», - рассказали чиновники.