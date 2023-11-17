В Самаре начался монтаж новогодней иллюминации

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе личной встречи с министром глава региона заслушал его доклад о результатах работы по развитию отрасли туризма и обозначил задачи на будущее.
Дмитрий Азаров назначил министром туризма региона Артура Абдрашитова
150 юнармейцев, кадетов, воспитанников патриотических объединений и Волонтеров Победы СО познакомились с русской культурой, встретились с представителями духовенства и Росгвардии.
В Самарской области завершился областной патриотический слёт «Зов Отечества»
Награды вручены сотрудникам одного из крупнейших промышленных предприятий региона, отличившимся в ходе выполнения задач СВО.
Губернатор Дмитрий Азаров вручил государственные награды самарским защитникам Отечества
Школьники Самарской области тоже встретили праздник на борцовском ковре, решив помериться силой на соревнованиях.
Всероссийский День самбо Самарский регион встретил в отличной спортивной форме
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара» информируют жителей города о ремонтно-профилактических работах на неделю
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает информацию о поверке приборов учета.
«ЭнергосбыТ Плюс»: истекает срок поверки индивидуальных приборов учета тепла от 5 тысяч жителей региона
Культурный форум — уникальная площадка для встреч, профессионального диалога, обмена идеями и концепциями, в том числе по гуманитарной проблематике.
«Форум объединенных культур» в Санкт-Петербурге украсит постановка САТОБ - опера «Мастер и Маргарита»
Однако он заявил, что система уязвима «с точки зрения обеспечения безопасности и сохранности персональных данных».
Дмитрий Песков похвалил iPhone и пока не планирует отказываться от него
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.95
-0.51
EUR 96.59
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской областной детской библиотеке состоится День открытых дверей «Живая классика»
Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет в Тольятти мастер-класс для спортсменов региона
17 и 18 ноября в Самарском театре драмы состоится премьера спектакля "Дети солнца"
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре начался монтаж новогодней иллюминации

17 ноября 2023 14:59
107
Специалисты отдают предпочтение энергоэффективным элементам, которые достаточно яркие при минимуме потребления электроэнергии.

До новогодних праздников осталось менее полутора месяцев, и за это время региональную столицу украсят, чтобы создать теплую, красочную атмосферу для жителей и гостей города. К монтажу новогодней иллюминации уже приступили сотрудники МП «Самарагорсвет». Специалисты отдают предпочтение энергоэффективным элементам, которые достаточно яркие при минимуме потребления электроэнергии.

В Самаре будет включаться иллюминация в виде пространственных композиций, светодинамических консолей, подвесов, гирлянд и т. п. Новые световые конструкции в этом году решено не закупать. Перед стартом сезонных монтажных работ была проведена дефектовка иллюминации, производился ремонт украшений, которые уже использовались в прошлые годы. Чаще всего требуется замена поврежденных участков, блоков питания, вышедших из строя каркасных элементов. К настоящему времени наибольшая часть работ по починке закончена. Чтобы минимизировать их необходимость, иллюминация хранится в специальных ангарах до наступления сезона подготовки к новогодним праздникам.  

Установка праздничной иллюминации на территории города будет проводиться на улично-дорожной сети, в скверах, на аллеях, в общественных пространствах, на территориях внутригородских районов, включая здания управляющих жилищных организаций, торговых центров и прочих объектов потребительского рынка и услуг, организаций и крупных промышленных предприятий, образовательных учреждений и других объектов социальной сферы.

Доброй традицией стало наряжать, в первую очередь, деревья, которые расположены в общественных пространствах, вдоль дорог и на других видовых локациях. Напомним, что в Самаре такая практика существует с 2016 года.

Так, сегодня с раннего утра светодиодные гирлянды размещали на бульваре по улице Осипенко, расположенном в границах проспекта Ленина и улицы Мичурина Октябрьского внутригородского района.

Невысокие деревья электромонтеры преображают, используя лестницы, а к высоким деревьям подгоняют автогидроподъемник.

Одной из первоочередных локаций для монтажа стал и склон у площади Славы, который выходит на Волжский проспект. Здесь сотрудники МП «Самарагорсвет» (бригада из 6 человек) также начали трудиться заблаговременно, ввиду большого объема работ в рамках установки самой масштабной светодинамической композиции.

К настоящему времени общая готовность композиции составляет около 70%. Сегодня специалисты работали на верхнем ярусе.

Кроме того, на ряде других городских территорий рабочие начали сборку деревянных постаментов, куда установят световые «фонтаны» меньших размеров.

По мере завершения тех или иных этапов работ специалисты профильного муниципального предприятия – аварийные дежурные бригады – будут постоянно следить за техническим состоянием оборудования, поддерживать его работоспособность на протяжении всего периода эксплуатации.  При необходимости элементы иллюминации восстановят в кратчайший срок. Параллельно во время объездов контролируют всю систему освещения.

Другие профильные муниципальные предприятия также занимаются предновогодней подготовкой своих территорий, на которых появятся несколько тысяч элементов новогодней иллюминации.

В частности, только в 2 скверах (в сквере «Дубовая роща» и сквере им. Академика Н.Д. Кузнецова) и в 8 парках (парке Победы, парке им. Ю.А. Гагарина,  парке им. Щорса, парке «Молодежный», парке культуры и отдыха им. 50-летия Октября, парке Дружбы, парке «Воронежские озера» и в Струковском саду), находящихся в ведении МАУ г.  о. Самара «Парки Самары», для оформления к Новому году будут использованы следующие декоративные элементы: искусственные ели, живые сосны (общее количество – 9 штук), 4 надувные фигуры, более 5 тысяч погонных метров обычных светодиодных гирлянд, гирлянд «Бахрома», светодиодного клип-лайта и белт-лайта, сотня светодиодных фигур,  полсотни прожекторов со статичным светом, порядка 30 прожекторов с динамическим освещением, а также лазерные проекторы и светодиодные панели.

В обязательном порядке украсят объекты, ранее обновленные в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги».

Пока установилась довольно теплая осенняя погода, частично смонтированную иллюминацию включать рано, говорят специалисты. Но позже она будет работать (зажигаться и выключаться) синхронно с остальным уличным освещением, в зависимости от продолжительности светового дня.

В полном объеме завершить работы по установке и включению иллюминации от поселка Прибрежный Красноглинского района до окраин Куйбышевского района планируется в срок до 25 декабря.

 

Фото предоставлено администрацией Самары

 

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ходе личной встречи с министром глава региона заслушал его доклад о результатах работы по развитию отрасли туризма и обозначил задачи на будущее.
17 ноября 2023, 18:05
Дмитрий Азаров назначил министром туризма региона Артура Абдрашитова
В ходе личной встречи с министром глава региона заслушал его доклад о результатах работы по развитию отрасли туризма и обозначил задачи на будущее. Политика
18
150 юнармейцев, кадетов, воспитанников патриотических объединений и Волонтеров Победы СО познакомились с русской культурой, встретились с представителями духовенства и Росгвардии.
17 ноября 2023, 17:42
В Самарской области завершился областной патриотический слёт «Зов Отечества»
150 юнармейцев, кадетов, воспитанников патриотических объединений и Волонтеров Победы СО познакомились с русской культурой, встретились с представителями... Общество
15
Награды вручены сотрудникам одного из крупнейших промышленных предприятий региона, отличившимся в ходе выполнения задач СВО.
17 ноября 2023, 17:32
Губернатор Дмитрий Азаров вручил государственные награды самарским защитникам Отечества
Награды вручены сотрудникам одного из крупнейших промышленных предприятий региона, отличившимся в ходе выполнения задач СВО. Общество
34

В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
17 ноября 2023  10:03
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
203
Это крупнейшее деловое событие отрасли, организуемое Министерством транспорта РФ при поддержке Правительства России.
16 ноября 2023  19:17
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в «Транспортной неделе»
448
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Росавтодора вопросы реконструкции участков федеральных трасс в Самарской области
16 ноября 2023  13:02
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Росавтодора вопросы реконструкции участков федеральных трасс в Самарской области
621
Татьяна Голикова выразила благодарность руководителям регионов, участвующих в модернизации центров занятости, за большую совместную работу.
15 ноября 2023  16:33
Вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли новый центр занятости в Самаре
853
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
15 ноября 2023  13:19
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
536
Весь список