В Самаре начался монтаж новогодней иллюминации

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До новогодних праздников осталось менее полутора месяцев, и за это время региональную столицу украсят, чтобы создать теплую, красочную атмосферу для жителей и гостей города. К монтажу новогодней иллюминации уже приступили сотрудники МП «Самарагорсвет». Специалисты отдают предпочтение энергоэффективным элементам, которые достаточно яркие при минимуме потребления электроэнергии.

В Самаре будет включаться иллюминация в виде пространственных композиций, светодинамических консолей, подвесов, гирлянд и т. п. Новые световые конструкции в этом году решено не закупать. Перед стартом сезонных монтажных работ была проведена дефектовка иллюминации, производился ремонт украшений, которые уже использовались в прошлые годы. Чаще всего требуется замена поврежденных участков, блоков питания, вышедших из строя каркасных элементов. К настоящему времени наибольшая часть работ по починке закончена. Чтобы минимизировать их необходимость, иллюминация хранится в специальных ангарах до наступления сезона подготовки к новогодним праздникам.

Установка праздничной иллюминации на территории города будет проводиться на улично-дорожной сети, в скверах, на аллеях, в общественных пространствах, на территориях внутригородских районов, включая здания управляющих жилищных организаций, торговых центров и прочих объектов потребительского рынка и услуг, организаций и крупных промышленных предприятий, образовательных учреждений и других объектов социальной сферы.

Доброй традицией стало наряжать, в первую очередь, деревья, которые расположены в общественных пространствах, вдоль дорог и на других видовых локациях. Напомним, что в Самаре такая практика существует с 2016 года.

Так, сегодня с раннего утра светодиодные гирлянды размещали на бульваре по улице Осипенко, расположенном в границах проспекта Ленина и улицы Мичурина Октябрьского внутригородского района.

Невысокие деревья электромонтеры преображают, используя лестницы, а к высоким деревьям подгоняют автогидроподъемник.

Одной из первоочередных локаций для монтажа стал и склон у площади Славы, который выходит на Волжский проспект. Здесь сотрудники МП «Самарагорсвет» (бригада из 6 человек) также начали трудиться заблаговременно, ввиду большого объема работ в рамках установки самой масштабной светодинамической композиции.

К настоящему времени общая готовность композиции составляет около 70%. Сегодня специалисты работали на верхнем ярусе.

Кроме того, на ряде других городских территорий рабочие начали сборку деревянных постаментов, куда установят световые «фонтаны» меньших размеров.

По мере завершения тех или иных этапов работ специалисты профильного муниципального предприятия – аварийные дежурные бригады – будут постоянно следить за техническим состоянием оборудования, поддерживать его работоспособность на протяжении всего периода эксплуатации. При необходимости элементы иллюминации восстановят в кратчайший срок. Параллельно во время объездов контролируют всю систему освещения.

Другие профильные муниципальные предприятия также занимаются предновогодней подготовкой своих территорий, на которых появятся несколько тысяч элементов новогодней иллюминации.

В частности, только в 2 скверах (в сквере «Дубовая роща» и сквере им. Академика Н.Д. Кузнецова) и в 8 парках (парке Победы, парке им. Ю.А. Гагарина, парке им. Щорса, парке «Молодежный», парке культуры и отдыха им. 50-летия Октября, парке Дружбы, парке «Воронежские озера» и в Струковском саду), находящихся в ведении МАУ г. о. Самара «Парки Самары», для оформления к Новому году будут использованы следующие декоративные элементы: искусственные ели, живые сосны (общее количество – 9 штук), 4 надувные фигуры, более 5 тысяч погонных метров обычных светодиодных гирлянд, гирлянд «Бахрома», светодиодного клип-лайта и белт-лайта, сотня светодиодных фигур, полсотни прожекторов со статичным светом, порядка 30 прожекторов с динамическим освещением, а также лазерные проекторы и светодиодные панели.

В обязательном порядке украсят объекты, ранее обновленные в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги».

Пока установилась довольно теплая осенняя погода, частично смонтированную иллюминацию включать рано, говорят специалисты. Но позже она будет работать (зажигаться и выключаться) синхронно с остальным уличным освещением, в зависимости от продолжительности светового дня.

В полном объеме завершить работы по установке и включению иллюминации от поселка Прибрежный Красноглинского района до окраин Куйбышевского района планируется в срок до 25 декабря.

Фото предоставлено администрацией Самары