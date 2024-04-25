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В Самаре начали высаживать в открытый грунт однолетние цветочные растения

25 апреля 2024 16:49
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К этому сезону, начиная с декабря 2023 года, подготовили 40 видов однолетних растений, в количестве более 1,3 миллиона штук.

В конце апреля, когда погодные условия благоприятные, начинается цветочное оформление территорий. Прежде всего, бригады МП «Спецремстройзеленхоз» сосредотачивают усилия на тех знаковых локациях, общественных пространствах, которые традиционно в числе первых подготавливают к майским праздникам. Площадь Памяти и сквер Победы, Аллея Трудовой Славы и проспект Юных Пионеров, парк Победы и парк Молодежный – эти и другие территории в первую очередь наполнят цветниками. Например, сегодня однолетние цветочные растения, выращенные в муниципальных теплицах, продолжили высаживать в открытый грунт в одном из скверов, «обрамляющих» площадь им. В.В. Куйбышева.

Планируется, что на первом этапе, к 9 Мая, цветами будут задекорированы порядка 6 тысяч квадратных метров территорий, из них 3 тысячи «квадратов» – в скверах и на улично-дорожной сети, а еще 3 000 квадратных метров – в парках города и на самарской набережной. Со всем объемом работ должны справиться уже к третьей декаде июня.

В этом году площадь цветников в городских общественных пространствах, вдоль улично-дорожной сети, в том числе на разделительных газонах, в районе транспортных развязок, составит 38,7 тысячи кв. м. С каждым разом площадь цветников увеличивается. К этому сезону, начиная с декабря 2023 года, подготовили 40 видов однолетних растений, в количестве более 1,3 миллиона штук.

Кроме того, в прошлом году, осенью, на площади почти 2,5 тысячи квадратных метров были высажены луковичные растения – тюльпаны, которые уже сейчас радуют своим цветением, и нарциссы.

Предусмотрено вертикальное и мобильное озеленение. В частности, по гостевым и туристическим маршрутам установят кашпо с ампельными растениями. Для этих целей посадочный материал заготовлен в количестве, превышающем 23 тысячи штук.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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