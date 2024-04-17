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В Самаре на улично-дорожной сети моют ограждения, приводят в порядок урны, бортовой камень

17 апреля 2024 20:12
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Очистке и окрашиванию подлежат опоры светофорных объектов, шкафы контроллеров, стойки дорожных знаков.

Во второй половине городского месячника по благоустройству среди актуальных сезонных работ – приведение в порядок таких элементов обустройства улично-дорожной сети, как ограждения. В частности, их отмывают от пыли и грязи, скопившихся за период зимней эксплуатации. При необходимости перед водными процедурами конструкции избавляют от незаконно размещенных горожанами рекламных объявлений. В работу подрядчики берут не только металлические пешеходные направляющие ограждения, но и бетонные барьерные ограждения на мостах и путепроводах, на разделительных полосах автодорог. Подрядные организации трудятся круглосуточно, стараясь с основным объемом задач справляться в ночные смены или ранним утром, когда нет плотного транспортного потока. 

Как сообщили в профильном городском департаменте, с целью обеспечения безопасности движения в Самаре вдоль дорог ранее были установлены ограждения, общая протяженность которых составляет 64 000 погонных метров.

Если секции повреждены, например, в результате ДТП, то сначала выполняется их демонтаж. Металлические составляющие увозят на базы подрядных организаций, занимающихся содержанием улично-дорожной сети. После производства необходимых работ, включая сварочные, восстановленные конструкции возвращают на свои места.

Покраской же чаще всего занимаются непосредственно на участках улично-дорожной сети, после мытья. Отметим, что сложностей с подбором колера в последние годы не возникает, поскольку все ограждения в городе приведены к единообразию. Серый цвет предусмотрен ГОСТом, устанавливающим общие технические требования к дорожным ограждениям на автомобильных дорогах общего пользования. Напомним, к практике окрашивания всех ограждений в серый цвет в Самаре вернулись в 2018 году (до этого времени на протяжении пары лет ограждающие конструкции, размещенные в разных внутригородских районах, отличались цветовой гаммой).

Урны, располагающиеся вдоль дорог местного значения, также одного цвета – зеленого. Рабочие приступили к их ремонту, очистке и покраске.

Помимо этого, практикуется окрашивание нижней части стволов деревьев. Известью деревья не белят, поскольку после первых же дождей такая защита смывается. Используют водоэмульсионную краску, которая, кроме создания эстетического эффекта, оберегает кору от прямых солнечных лучей. Прежде всего, эти мероприятия организуются на гостевых маршрутах, центральных улицах, опорных объектах улично-дорожной сети (ул. Молодогвардейская, ул. Гагарина, УДС за периметром площади им. Куйбышева и др.). Из 2 250 деревьев, указанных в плане работ, на 450 насаждениях работы завершены.

В ходе апрельского месячника окрашивают и бордюрный камень. Работы стартовали с улиц в историческом центре. Белую краску или краску двух цветов, чередуя их (2 метра белой полосы, 1 метр черной), применяют не повсеместно, а лишь на отдельных участках самарских дорог, где это исторически сложилось. Помимо эстетического функционала, окрашивание ведется из соображений повышения безопасности дорожного движения, особенно в ночное время.

Кроме того, очистке и окрашиванию подлежат опоры светофорных объектов, шкафы контроллеров, стойки дорожных знаков.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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