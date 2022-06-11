В Самаре на участке ул. Гагарина запретили парковаться

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В областной столице продолжается ремонт дороги по улице Гагарина. В настоящий момент рабочие приступили к укладке асфальтовой смеси. В связи с этим на участке вводятся временные ограничения.

По данным департамента городского хозяйства и экологии, на улице появились знаки, запрещающие парковку на обочинах. Они установлены на время проведения работ. Как только ремонт будет завершен, знаки демонтируют.

Напомним, улицу Гагарина ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проезжую часть обновят на участке от улицы Победы до Московского шоссе. Завершить ремонт должны до конца июня, пишет Самара-КП.