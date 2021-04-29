В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части

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Долгожданное событие для автомобилистов! Началось обновление проезжей части на Ракитовском шоссе – ее ремонтируют на всю ширину большими «картами». В ночь на 29 апреля подрядчик приступил к работам от Московского шоссе до Магистральной.

Напомним, что относительно состояния дороги поступали многочисленные нарекания горожан. По поручению Главы Самары Елены Лапушкиной, которая неоднократно выезжала на объект, чтобы оценить ситуацию, своевременность принятия мер по поддерживающему ремонту, «Ракита» находится на особом контроле. За качеством материалов и ремонтных работ в целом специалисты профильного городского департамента и МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» следят круглосуточно.

В настоящее время методом холодного фрезерования срезается изношенный слой покрытия.

«На то, чтобы отфрезеровать дорогу в оба направления, потребуется около двух недель, поскольку площадь работ достаточно большая – она составляет свыше 60 тысяч квадратных метров. Бригады нацелены на то, чтобы за смену охватывать работами порядка 4,5 тысяч квадратных метров территории. После фрезерования при благоприятной погоде начнется укладка нового покрытия – выравнивающего и верхнего слоев», – пояснил мастер дорожного участка Владислав Буренин.

На объекте будет применена высокопрочная асфальтобетонная смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. На дорогах местного значения Самары она используется впервые – с этого сезона.

«Это позволяет значительно повысить эксплуатационные характеристики нового дорожного полотна, что более чем актуально для Ракитовского шоссе с его напряженным трафиком. Здесь интенсивное движение как легкового, так и грузового транспорта даже в ночные часы. Дорога связывает крупнейшую магистраль – Московское шоссе с другими направлениями на въезде в город», – рассказал директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Отметим, что новые материалы и новейшие технологии – это требования при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». А ремонт Ракитовского шоссе выполняется и на средства нацпроекта.

Основные виды работ производятся в ночную смену, чтобы днем не создавать дополнительную напряженность для автомобилистов.

Ранее дорогу ремонтировали большими «картами» (свыше 100 погонных метров) перед Чемпионатом мира по футболу - 2018, в дальнейшем выполняли аварийно-ямочный ремонт.

В этом году, кроме ремонта дороги по основному ходу, предусмотрели также приведение в порядок инженерных коммуникаций: замену люков смотровых колодцев на проезжей части, устройство ливневой канализации для отвода дождевой и талой воды. Вместе с тем, в надлежащее состояние планируется привести и путепровод.

Подчеркнем, что после укладки нового покрытия обязательно будет выполнено кернение, и пробы отправятся в специализированную лабораторию для подтверждения всех необходимых физико-механических свойств, сообщает горадминистрация.