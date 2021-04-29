В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части

Я нашел ошибку
Главные новости:
По статье «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».
Новое уголовное дело возбуждено в отношении Алексея Навального
Виктор Акопьян поставил точку в дискуссии о возможности присоединения ПВГУС к какому-либо иному вузу.
Виктор Акопьян: Поволжский государственный университет сервиса сохранит свою независимость 
Мобильные комплексы будут работать также и в парках Самары.
График работы пунктов вакцинации в праздничные дни
«РКС-Самара» в мае начинает масштабную проверку частного сектора Октябрьского района на предмет незаконных подключений к водопроводу и канализации.
«РКС-Самара»: Ни одно незаконное подключение к водопроводу не останется без внимания
С начала 2021 года территориальными налоговыми органами Самарской области проведено около 60 проверок.
УФНС СО напоминает о необходимости соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники
Желание РФ быть в добрых отношениях не хотят воспринимать ни в США, ни в Европе.
Песков: Россия не будет терпеть отношение, демонстрируемое Чехией и Болгарией
На особом контроле работа объектов потребительского рынка в части соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.
В Самаре продолжается ежедневный мониторинг торговых объектов   
По окончании праздничных богослужений к пяти самарским храмам будут поданы дополнительные автобусы.
В Пасхальную ночь к  самарским храмам подадут дополнительные автобусы
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.94
-0.02
EUR 90.43
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Десятиклассники Новокуйбышевска принимают участие в профориентационной акции «Формула будущего»
Сегодня, 27 апреля самарцев приглашают на десятые Аксаковские онлайн-чтения
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части

29 апреля 2021 13:58
156
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части

Долгожданное событие для автомобилистов! Началось обновление проезжей части на Ракитовском шоссе – ее ремонтируют на всю ширину большими «картами». В ночь на 29 апреля подрядчик приступил к работам от Московского шоссе до Магистральной.

Напомним, что относительно состояния дороги поступали многочисленные нарекания горожан. По поручению Главы Самары Елены Лапушкиной, которая неоднократно выезжала на объект, чтобы оценить ситуацию, своевременность принятия мер по поддерживающему ремонту, «Ракита» находится на особом контроле. За качеством материалов и ремонтных работ в целом специалисты профильного городского департамента и МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» следят круглосуточно.

В настоящее время методом холодного фрезерования срезается изношенный слой покрытия.

«На то, чтобы отфрезеровать дорогу в оба направления, потребуется около двух недель, поскольку площадь работ достаточно большая – она составляет свыше 60 тысяч квадратных метров. Бригады нацелены на то, чтобы за смену охватывать работами порядка 4,5 тысяч квадратных метров территории. После фрезерования при благоприятной погоде начнется укладка нового покрытия – выравнивающего и верхнего слоев», –  пояснил мастер дорожного участка Владислав Буренин.

На объекте будет применена высокопрочная асфальтобетонная смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. На дорогах местного значения Самары она используется впервые – с этого сезона. 

«Это позволяет значительно повысить эксплуатационные характеристики нового дорожного полотна, что более чем актуально для Ракитовского шоссе с его напряженным трафиком. Здесь интенсивное движение как легкового, так и грузового транспорта даже в ночные часы. Дорога связывает крупнейшую магистраль – Московское шоссе с другими направлениями на въезде в город», –  рассказал директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Отметим, что новые материалы и новейшие технологии – это требования при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». А ремонт Ракитовского шоссе выполняется и на средства нацпроекта.

Основные виды работ производятся в ночную смену, чтобы днем не создавать дополнительную напряженность для автомобилистов.

Ранее дорогу ремонтировали большими «картами» (свыше 100 погонных метров) перед Чемпионатом мира по футболу - 2018, в дальнейшем выполняли аварийно-ямочный ремонт.

В этом году, кроме ремонта дороги по основному ходу, предусмотрели также приведение в порядок инженерных коммуникаций: замену люков смотровых колодцев на проезжей части, устройство ливневой канализации для отвода дождевой и талой воды. Вместе с тем, в надлежащее состояние планируется привести и путепровод.

Подчеркнем, что после укладки нового покрытия обязательно будет выполнено кернение, и пробы отправятся в специализированную лабораторию для подтверждения всех необходимых физико-механических свойств, сообщает горадминистрация.

Теги: В центре внимания нацпроекты ремонт дороги

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
29 апреля 2021, 13:48
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
Об этом заявил Губернатор Дмитрий Азаров.  Экономика
228
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
29 апреля 2021, 13:18
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
В Самаре также откроются причалы Осипенко и Пляж им. Фрунзе. Транспорт
253
В Самарской области за сутки на 29 апреля еще 176 человек заболели коронавирусом
29 апреля 2021, 13:00
В Самарской области за сутки на 29 апреля еще 176 человек заболели коронавирусом
За сутки еще 6 человек умерли Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
175

В центре внимания
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
29 апреля 2021  13:58
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
Благоустройство
154
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
29 апреля 2021  13:48
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
Экономика
233
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
29 апреля 2021  13:18
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
Транспорт
259
В Самарской области за сутки на 29 апреля еще 176 человек заболели коронавирусом
29 апреля 2021  13:00
В Самарской области за сутки на 29 апреля еще 176 человек заболели коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
183
В Самаре планировались массовые теракты
29 апреля 2021  12:53
В Самаре планировались массовые теракты
Криминал
165
Весь список