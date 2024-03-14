В Самаре на площади Куйбышева завершается монтаж тематического комплекса «Масленица»

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В этом году масленичная неделя началась 11 марта и завершится традиционным народным праздником «Проводы русской зимы - Масленица» в воскресенье, 17 марта. 0+

Главной событийной площадкой по традиции станет площадь Куйбышева. В настоящее время здесь заканчивается монтаж комплекса «Масленица», в центре которого установят традиционный символ праздника – Маслёну. Время работы комплекса с 12 до 17 часов.

На территории усадьбы Деда Мороза откроется выставка лучших работ, представленных на конкурс «Самарская Маслена - 2024».

Ярмарка «Город мастеров» познакомит с народным декоративно-прикладным творчеством и ремеслами: лозоплетение, изготовление глиняных игрушек, народных кукол, роспись по дереву, керамика, лоскутное шитье, кожевенная мастерская, традиционная вышивка и многое другое. В ярмарке примут участие более 140 ведущих мастеров со всей Самарской губернии - из Самары, Тольятти, Сызрани, Похвистнево, Новокуйбышевска, Безенчука, Жигулевска, Октябрьска. Для гостей площади Куйбышева организуют мастер-классы, где можно своими руками расписать пряник, смастерить масленичную куколку, научиться основам вязания, вышивки, ткачества.

Музыкальные поздравления, народные сказки, масленичные пословицы и поговорки будут транслироваться на медиаэкране, оформленном в виде весеннего солнышка.

Маленьким посетителям масленичного комплекса будет интересна игровая площадка «Деревенька» - сенный лабиринт с инсталляциями и фигурками домашних животных. После окончания мероприятия сено отправят в Самарский зоопарк для корма и содержания питомцев.

Гостей праздника ожидает вкусное угощение – блины, горячий чай, блюда традиционной народной кухни народов Поволжья.

Отметим, что в целях обеспечения безопасности вход на площадь Куйбышева будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты.

Фото: администрация Самары