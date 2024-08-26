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Для занятий спортом на свежем воздухе: в Самаре открылась новая спортивная площадка.

В Самаре на первой очереди набережной появилась яркая спортивная площадка. Здесь установлено современное оборудование для любых видов тренировок – от силовых упражнений до кардиозон, а также комфортные шезлонги для отдыха и созерцания волжских просторов!

Над обновлением облика объекта все лето работали талантливые художники. Автором эскиза стал самарский стрит-арт художник Денис Тачез.

Спортплощадка - подарок горожанам от самарских предпринимателей. Надеемся, что обновленная локация на набережной станет новым местом притяжением для любителей активного отдыха!

Вход на площадку свободный для всех желающих.

Фото: администрация Самары