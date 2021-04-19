В Самаре на дублере улицы Ново-Садовой приступили к работам по расширению проезжей части до 4-х полос 

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На важнейшем объекте дорожного строительства в Самаре, двухуровневой развязки в центре города, приступили к работам по расширению дублера до 4-х полос движения.

Реализация масштабного проекта возведения двухуровневой развязки на слиянии основных транспортных потоков улиц Советской Армии и Ново-Садовой стала возможной благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

На данный момент работы ведутся параллельно на нескольких участках. Осуществляется переустройство опор контактной сети трамваев, подземных коммуникаций, готовится котлован на дублере (на нечетной стороне) под устройство дорожной одежды с соблюдением всех конструктивных слоев, отфрезеровано существующее покрытие.

«Особенности строительства развязки заключается в том, что шестиполосный путепровод будет вписан в существующую жилую застройку и не затронет трамвайную линию. Рядом находятся жизненно важные объекты - насосно-фильтровая станция, большое количество коммуникаций, связь, газ, теплопровод, канализация. Сейчас все параллельно переустраивается. Укладываются подземные футляры, под трамвайными линиями, чтобы в случае аварии на трубопроводах к ним был доступ и не надо было их не вскрывать», - проинформировал заместитель директора генерального подрядчика Алексей Зотов.

Основные работы по расширению ведутся на участке дублера от улицы Советской Армии до выезда с Пожарной части № 6. После закрытия движения по основному створу улицы Ново-Садовой, по дублеру запустят движение по 2 полосам в каждом направлении.

Поэтапное переключение движения планируется начать в июне текущего года. Полностью переключить движение на дублеры с основного хода рассчитывают к октябрю 2021 года.

В конце апреля - начале мая начнутся основные работы по возведению фундаментов транспортной развязки, бурению свай, причем глубина их составит порядка 19 метров, диаметр 1,5 метра.

«Жители города давно ждали решения этого вопроса. Все устали стоять в пробках, пропускная способность данного перекрестка, регулируемая светофором, уже исчерпана. В настоящее время Самара и Самарская область занимает первое место по уровню, по количеству автомобилей на 100 тысяч жителей, по данному показателю мы уже опередили даже Москву. Если не начать решать эту проблему сейчас, то с течением времени транспортная ситуация будет только ухудшаться, особенно на таких интенсивных перекрестках, как пересечение улиц Ново-Садовой и Советской Армии», - рассказал директор службы заказчика-застройщика при министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Дешевых.

На данный момент пропускная способность улицы Ново-Садовая составляет порядка 60 тысяч автомобилей в сутки. Расчетная перспективная интенсивность после строительства эстакады будет превышать 95 тысяч автомобилей в сутки.

Завершить работы по реконструкции улицы Ново–Садовой и строительству двухуровневой развязки контрактом предусмотрено в декабре 2023 года. Сейчас специалисты прорабатывают технологические карты для сокращения сроков.

Глава региона Дмитрий Азаров поручил министерству транспорта и автомобильных дорог совместно с ГИБДД и администрацией Самары разработать план регулирования дорожного движения, чтобы минимизировать неудобства для жителей в период проведения масштабных работ.

По информации регионального минтранса временное перекрытие движения улицы Ново-Садовая (по основному ходу), будет организовано в 4 этапа:

1 этап. С 3 февраля по 31 мая 2021 года (на данный момент) движение перекрыто на дублерах. Ведутся работы по переустройству сетей, расширению проезжей части до 4-х полос.

2 этап. С 1 июня по 15 августа по направлению «из города» закроется движение по ул. Ново-Садовая на участке от ул. Гастелло до АЗС «Татнефть», движение будет осуществляться по дублеру этого участка (на нечетной стороне). В обоих направлениях будет организовано по две полосы движения (как и в настоящее время).

3 этап. С 16 июля по 30 сентября закроется движение по направлению «в город» по ул. Ново-Садовая на участке от ул. Советской Армии до дома №174 по ул. Ново-Садовая. Движение «в город» будет осуществляться по дублеру четной стороны.

4 этап. С 1 октября 2021 г. по 1 декабря 2023 г. движение закроется по основному створу ул. Ново-Садовой. Транспортные потоки пойдут по дублерам в обоих направлениях, по четырем полосам проезжей части.