В Самаре могут продлить бульвар по улице Чернореченской до улицы Клинической

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Об этом Иван Носков написал в своем акааунте в телеграм.

"По итогам недавней встречи с жителями Ленинского района проехал по проблемным адресам, о которых мне говорили жители. Самый сложный вопрос был по состоянию подпорной стены на Владимирской, 40/39. Стену однозначно необходимо приводить в порядок, в ближайшее время закажем обследование, и исходя из его итогов – проект реконструкции стены. На этом участке сложный рельеф местности, поэтому нужен не просто косметический ремонт, но и усиление конструкции и несущей способности подпорной стены.



Было много жалоб на несанкционированную торговлю на территории района, например, около ТЦ «Мико». Работу по демонтажу незаконных ларьков уже начали, до конца года все они должны быть убраны. И не только в Ленинском районе, но и по всей Самаре. Подчеркну, что мы готовы вести диалог с предпринимателями, предлагать легальные торговые места, например, на ярмарках. Всем рекомендую смириться с тем, что обшарпанных ларьков, палаток на улицах областного центра больше не будет, и вести торговлю цивилизованно. Если нужна помощь – обращайтесь в департамент экономического развития и торговли. Всем, кто уже обратился, помогают.



Что касается хаотичной парковки у торгового центра, рассматриваем нетривиальное решение – продлить бульвар по улице Чернореченской до улицы Клинической. Для этого нужно сделать благоустройство. В этом году начнем проектирование.



Проверил ход строительства ФОК на пересечении улиц Чернореченской и Клинической, были жалобы на повреждение тротуара при строительстве. И в целом жителей интересует, когда ФОК наконец начнет работать. По тротуару решение простое, и оно уже принято – подрядчик восстановит тротуар за свой счет. Сейчас это невозможно из-за погодных условий, поэтому срок поставлен до июля. В этом году подрядчик должен сдать в эксплуатацию и сам ФОК, сейчас в здании идет пусконаладка отопительной системы. Спортивное оборудование уже закуплено, тренеры есть, так что проблем со стороны города по запуску долгожданного ФОКа не будет".