Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области сегодня были пробки в 10 баллов
В Самарской области сегодня были пробки в 10 баллов
В Самарской области растет заболеваемость ОРВИ
В Самарской области растет заболеваемость ОРВИ
В России захотели разрешить брать больше одной льготной ипотеки
В России захотели разрешить брать больше одной льготной ипотеки
В России стартует просветительская программа для представителей туристической отрасли «Лига экскурсоводов»
В России стартует просветительская программа для представителей туристической отрасли «Лига экскурсоводов»
Японские стоматологические материалы без разрешительных документов пытались вывезти в Узбекистан
Японские стоматологические материалы без разрешительных документов пытались вывезти в Узбекистан
Уполномоченный по правам человека в Самарской области: Каждый может обратиться за защитой своих прав
Уполномоченный по правам человека в Самарской области: Каждый может обратиться за защитой своих прав
В Жигулевске полицейские задержали подозреваемого в краже телефона и банковской карты
В Жигулевске задержали подозреваемого в краже телефона и банковской карты
Названы вредные при простуде продукты
Названы вредные при простуде продукты
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.65
-0.03
EUR 95.6
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ откроется выставка живописи и графики - «Aspectusimaginis»
В Тольятти пройдет Чемпионат России по сноукайтингу и «ВьюгаФест»
Самарская область стала одним из лидеров по числу участников всероссийского экодиктанта
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре коммунальные службы продолжают работу по уборке территории от снега

17 января 2024 11:26
86
В Самаре коммунальные службы продолжают работу по уборке территории от снега

Уже несколько дней в Самарской области бушует настоящая метель! Однако, несмотря на это, коммунальные службы продолжают важную работу по уборке территории от снега. Это позволяет сохранить проходимость дорог и обеспечить безопасность горожан.

В уборке задействованы управляющие компании, ЖСК, ТСЖ. После уборки снега, где есть необходимость, тротуары посыпаются реагентами.

В связи с опасными погодными явлениями, временным ограничением движения на федеральных и региональных автодорогах Самарской области, Главное управление МЧС России по Самарской области просит воздержаться от использования личного автотранспорта! Будьте внимательны и осторожны. 
 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
На ряде автодорог Самарской области опять ограничили движение из-за метели
17 января 2024  10:23
На ряде автодорог Самарской области опять ограничили движение из-за метели
133
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
16 января 2024  13:40
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
546
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
16 января 2024  13:29
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
608
В России презентовали официальную символику Года семьи
16 января 2024  11:22
В России презентовали официальную символику Года семьи
391
Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств в Самарской области
16 января 2024  09:45
Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств в Самарской области
353
Весь список