В Самаре коммунальные службы продолжают работу по уборке территории от снега

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Уже несколько дней в Самарской области бушует настоящая метель! Однако, несмотря на это, коммунальные службы продолжают важную работу по уборке территории от снега. Это позволяет сохранить проходимость дорог и обеспечить безопасность горожан.

В уборке задействованы управляющие компании, ЖСК, ТСЖ. После уборки снега, где есть необходимость, тротуары посыпаются реагентами.

В связи с опасными погодными явлениями, временным ограничением движения на федеральных и региональных автодорогах Самарской области, Главное управление МЧС России по Самарской области просит воздержаться от использования личного автотранспорта! Будьте внимательны и осторожны.

