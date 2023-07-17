В Самаре капитально отремонтируют Дом культуры "Чайка"

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В областной столице ищут подрядчика на разработку проекта капитального ремонта трехэтажного здания ДК "Чайка", который расположен в первом квартале поселка Красная Глинка.

За 6,4 млн рублей победителю конкурса до 20 декабря этого года предстоит подготовить основные чертежи и схемы, паспорт проекта, разработать рабочую и сметную документацию.



Дизайн-проект обновленного ДК уже готов. Отмечается, что благодаря капремонту здание "Чайки" превратится в креативное, современное место, сохраняющее в себе исторические элементы и ценность. Это будет открытое и доступное пространство, где будут проходить индивидуальные и групповые занятия, концерты, лекции и мастер-классы.



На первом этаже будет располагаться входная группа, вестибюль-библиотека, выставочный зал-кафе, художественная мастерская, залы для занятий вокалом, хореографией, помещения для прикладного творчества. На втором этаже - фойе, зрительный зал, сцена, комната отдыха и литературная гостиная. А на третьем – театральная студия и лекционный зал.



Капитальный ремонт скоро начнется и в самарском детском оздоровительном лагере "Волжский Артек". Учреждение ищет подрядчика, который приведет в порядок кровлю столовой и творческих мастерских, пишет Сова.

Фото: МБУК ДК "Чайка"