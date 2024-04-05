В Самаре из-за ремонта на полгода перекроют улицу Чернореченскую

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В пятницу, 5 апреля, в Самаре начнет действовать новая схема проезда недалеко от Парка Щорса.

— Из-за ремонта проезжей части на улице Чернореченской ограничат движение с 10:00 5 апреля до 23:59 30 сентября 2024 года. Ограничение распространяется на участок от Владимирской до Спортивной. На Чернореченской в этом году запланированы работы на инженерных коммуникациях (до устройства нового покрытия приведут в порядок трубопроводы), обновление системы освещения, — сообщили в мэрии Самары.

В начале года чиновники рассказывали, что на Чернореченской от Владимирской до Спортивной собираются также отремонтировать тротуары, газоны, положить новый бортовой камень, заменить люки смотровых и дождеприемных колодцев. Все воздушные линии освещения намерены перенести под землю, пишет 63.ру.