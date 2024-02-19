В Самаре ищут того, кто будет мыть станции метро

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Работы нужно будет проводить с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года.

МП «Самарский метрополитен имени А. А. Росовского» ищет подрядчика для уборки станций метро и прилегающей территории. Работы нужно будет проводить с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года.

Начальная цена контракта — 28,99 млн рублей.

Данные услуги будут включать в себя уборку пассажирских зон станций, переходов в летний период (с апреля по октябрь) и в зимний период (с ноября по март), сходов с павильонами в летний период (с апреля по октябрь) и в зимний период (с ноября по март), а также прилегающих территорий к сходам станций в летний период (с апреля по октябрь) и в зимний период (с ноября по март).

Торги пройдут 4 марта, пишет СитиТраффик.