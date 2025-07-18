В Самаре ищут реставратора для особняка Клодта

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В областной столице объявлен конкурс на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения — особняке Клодта, построенном в 1898 году по проекту архитектора Александра Щербачёва. Здание находится по адресу: улица Куйбышева, 139.

Согласно документации, подрядчику предстоит отремонтировать фасады и кровлю исторического здания. Начальная цена контракта — 2,88 млн рублей, срок исполнения — до 31 декабря 2025 года.

Архитектурная жемчужина центра Самары Особняк Клодта является ярким образцом немецкого ренессанса в архитектуре. Уютные балконы, остроконечная башня и флюгер придают зданию сказочный облик.

Дом был построен по заказу купца Ивана Клодта, одного из первых предпринимателей, поставлявших в Самару электротехнику и новейшие устройства рубежа XIX–XX веков. За свою более чем вековую историю здание успело побывать коммуналкой, посольством Афганистана и детским садом.

С 1990 года в нём работает Детская картинная галерея — музей и центр творчества, где дети занимаются живописью, керамикой, дизайном и историей искусства. Сегодня в её фонде — более 18 тысяч детских работ из 20 стран мира, пишет ГТРК-Самара.