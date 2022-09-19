В Самаре ищут подрядчика, который снесет несколько домов

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Власти Самары объявили поиск подрядчика, который займется сносом трех домов. Они расположены в Ленинском и Самарском районах, все признаны аварийными. Информация размещена на сайте госзакупок.

Зданиям уже более 70 лет, а некоторые были построены еще до революции. В их числе – двухэтажный дом на Пионерской, 57б. Его возвели еще в 1904 году. Сегодня он изношен более, чем на 70%.

Оставляет желать лучшего и дом на улице Галактионовской, 19 (Литеры Е, Е1, Е2, Е3). Он был построен в 1917 году. Третий дом, расположенный на улице Братьев Коростелевых, 43 (Литера А) – относительно новый. Год его постройки – 1952. Однако износ здания уже равен 95%.

В данный момент аукцион находится на этапе подачи заявок. Итоги будут подведены 26 сентября. Первоначальная сумма контракта составляет 1 425 062,41 рублей, пишет Самара-КП