В Самаре идет капремонт памятника воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах

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Глава Самары Елена Лапушкина проверила ход капитального ремонта памятника воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах

Мемориальное сооружение установлено в 2001 году в память о самарцах, которые погибли в ходе боевых действий СССР и Российской Федерации. Комплекс расположен на Площади Памяти в Октябрьском районе.

Основная задача, обновляя, сохранить первоначальный вид памятника, как он был задуман авторами проекта.

В рамках капремонта предусмотрены работы по очистке скульптурных символов в виде свечей и памятных плит из мрамора, замене облицовочных элементов на постаменте, тротуарных дорожках центральной композиции и двух стенах, расположенных справа и слева от центральной композиции.

Так же будут выполнены работы по устройству архитектурной подсветки. В настоящее время ведутся демонтажные работы.