В Самаре фрезеруют покрытие проезжей части на улице Санфировой

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Объекты самарской дорожной инфраструктуры, названные в честь Героев Советского Союза, приводят в порядок, благодаря средствам профильного нацпроекта: фрезеруют покрытие проезжей части на улице Санфировой.

В частности, на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонтные работы стартовали и на улице Санфировой от улицы Блюхера до Московского шоссе.

В ночь на 2 августа специалисты приступили к фрезерованию старого верхнего слоя покрытия проезжей части. На производство этого вида работ на площади порядка 9 300 кв. м отвели 2 ночные смены.

Трудности создает припаркованный личный транспорт горожан. Приходится искать собственников машин и договариваться о том, чтобы они убрали свои автомобили.

До начала фрезерования на участке отработали геодезисты. Специалисты следят за тем, чтобы чтобы в итоге получилось ровно, были внесены правильные показатели и автоматика работала четко. В итоге фрезерования на дороге не будет ям, «шишек» и изношенного полотна».

В дальнейшем люки инженерных коммуникаций (смотровых и дождеприемных колодцев), а их на участке более 50 штук, подрядчик поднимет на проектные высотные отметки, а также заменит крышки люков на современные.

До устройства нового покрытия проезжей части также предстоит установить новые бордюры – более 700 погонных метров. Кроме того, в формате пандусов сделают выходы на пешеходные переходы. Для этого специально будет понижен бортовой камень.

Фото: администрация Самары