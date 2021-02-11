В Самаре до конца марта отремонтируют станцию метро «Гагаринская»

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С хозяйственных поездов и вышек бригады работников самарского метрополитена ведут косметический ремонт станции «Гагаринская». Подготовительные работы начались еще во второй половине осени. А сейчас идет основной этап мероприятий в ходе подготовки города к 60-летию первого полета человека в космос.

В ремонте задействуют до 25 специалистов.

«Посменно и в будни, и в выходные в штатном режиме трудятся тоннельные рабочие, маляры, облицовщики-полировщики, плиточники, электрики. Работы проводятся в ночное время, когда на станции нет пассажиров, не ходят электропоезда – с 01:00, когда с контактного рельса снимают напряжение. Рабочие обеспечены средствами индивидуальной защиты. Соблюдение техники безопасности строго контролируется», - рассказал начальник службы пути и тоннельных сооружений МП «Самарский метрополитен» Олег Константинов.

В «подземном космосе» наводят лоск – предусмотрены разные виды работ:

- уже покрасили перекрытия в подуличных переходах, вестибюлях станции;

- привели в порядок кассовый зал;

- очистили мраморные поверхности колонн;

- отполировали часть металлических конструкций в виде ракетных сопел;

- обновляют систему освещения – будет гораздо светлее за счет того, что заменили старые лампы накаливания на современные, энергосберегающие;

- очищают стеклянные люстры в виде планет;

- красят перекрытия над путями станции, своды над платформой;

- демонтировали старую плитку мозаичного панно в отдельных локациях;

- начали восстанавливать облицовку панно.

«Плитка, местами пришедшая в негодность, снята. Рассматривались разные варианты ремонта. Сейчас пробуем применить технологию имитации контуров плиточных элементов, подбираем колер, который будет наиболее точно соответствовать цветовой гамме, заложенной первоначальным проектом. В дальнейшем предполагаем выполнить глянцевание лаком», - рассказал заместитель директора МП «Самарский метрополитен» Олег Яхин.

Дело в том, что мозаичное панно на путевых стенах выложено специальной керамической плиткой, покрытой глазурью. Изначально эксклюзивную партию данного материала изготовили специально для станции «Гагаринская», - отмечают специалисты. Современные стандартные образцы плитки не подходят, в том числе, из-за большей толщины. Поэтому сейчас ищут альтернативные решения для восстановления панно.

В текущем месяце также начнется ремонт эскалаторного марша – если лента эскалатора в хорошем состоянии, то своды потолка нуждаются в побелке и покраске, мраморная облицовка стен – в доскональной очистке. Кроме того, на платформе ожидания предстоит отполировать нижнюю металлическую часть конструкций скамеек. В финале работ территорию станции отмоют.

Преобразится одна из визитных карточек Самары до 31 марта, чтобы в апреле, который будет ознаменован мероприятиями, приуроченными к 60-летию старта освоения человечеством космического пространства, создать пассажирам праздничное настроение, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации