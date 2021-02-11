В Самаре до конца марта отремонтируют станцию метро «Гагаринская»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники администраций внутригородских районов проводят ежедневный мониторинг торговых объектов.
В Самаре усилен контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора
Находясь на лечении или реабилитации в стационаре, будет полезно наполнить свободное время знакомством с хорошей литературой.
В стационарах Самарской губернии появились электронные книжные полки
Главные функции офиса — продвижение самарских цифровых платформ на российский и международный уровень.
526 млн. рублей в 2020 году привлек в региональную экономику проектный офис цифрового развития Самарской области
Увидев клубы черного дыма и пламя, вырывающиеся из окон квартиры четвертого этажа жилого дома, сотрудники вбежали в подъезд и поднялись на этаж.
Сотрудники ППС в Москве спасли людей во время пожара
На катке активисты ОНФ провели массовые катания под стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и раздали книги поэта и цилиндры всем присутствующим.
Самарская область приняла участие в челлендже «ЭтоНашПушкин»
У мемориала-особая история.
В Кинеле Дмитрий Азаров возложил цветы к Мемориальному комплексу войнам-интернационалистам
261 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент.
РКН предлагает дополнить закон о регулировании соцсетей административной ответственностью
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.76
-0.09
EUR 89.44
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В селе Камышла пройдут соревнования по пневмо-биатлону
Изобретение Адольфа Сакса зазвучит в «Жигулевской долине»
В СОУНБ открывается выставка об Альфреде фон Вакано
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самаре до конца марта отремонтируют станцию метро «Гагаринская»

11 февраля 2021 16:33
124
В ремонте задействуют до 25 специалистов.

С хозяйственных поездов и вышек бригады работников самарского метрополитена ведут косметический ремонт станции «Гагаринская». Подготовительные работы начались еще во второй половине осени. А сейчас идет основной этап мероприятий в ходе подготовки города к 60-летию первого полета человека в космос.

В ремонте задействуют до 25 специалистов.

«Посменно и в будни, и в выходные в штатном режиме трудятся тоннельные рабочие, маляры, облицовщики-полировщики, плиточники, электрики. Работы проводятся в ночное время, когда на станции нет пассажиров, не ходят электропоезда – с 01:00, когда с контактного рельса снимают напряжение. Рабочие обеспечены средствами индивидуальной защиты. Соблюдение техники безопасности строго контролируется», - рассказал начальник службы пути и тоннельных сооружений МП «Самарский метрополитен» Олег Константинов.

В «подземном космосе» наводят лоск – предусмотрены разные виды работ:

- уже покрасили перекрытия в подуличных переходах, вестибюлях станции;

- привели в порядок кассовый зал;

- очистили мраморные поверхности колонн;

- отполировали часть металлических конструкций в виде ракетных сопел;

- обновляют систему освещения – будет гораздо светлее за счет того, что заменили старые лампы накаливания на современные, энергосберегающие;

- очищают стеклянные люстры в виде планет;   

- красят перекрытия над путями станции, своды над платформой;

- демонтировали старую плитку мозаичного панно в отдельных локациях;

- начали восстанавливать облицовку панно.

«Плитка, местами пришедшая в негодность, снята. Рассматривались разные варианты ремонта. Сейчас пробуем применить технологию имитации контуров плиточных элементов, подбираем колер, который будет наиболее точно соответствовать цветовой гамме, заложенной первоначальным проектом. В дальнейшем предполагаем выполнить глянцевание лаком», - рассказал заместитель директора МП «Самарский метрополитен» Олег Яхин.

Дело в том, что мозаичное панно на путевых стенах выложено специальной керамической плиткой, покрытой глазурью. Изначально эксклюзивную партию данного материала изготовили специально для станции «Гагаринская», - отмечают специалисты. Современные стандартные образцы плитки не подходят, в том числе, из-за большей толщины. Поэтому сейчас ищут альтернативные решения для восстановления панно.

В текущем месяце также начнется ремонт эскалаторного марша – если лента эскалатора в хорошем состоянии, то своды потолка нуждаются в побелке и покраске, мраморная облицовка стен – в доскональной очистке. Кроме того, на платформе ожидания предстоит отполировать нижнюю металлическую часть конструкций скамеек. В финале работ территорию станции отмоют.

Преобразится одна из визитных карточек Самары до 31 марта, чтобы в апреле, который будет ознаменован мероприятиями, приуроченными к 60-летию старта освоения человечеством космического пространства, создать пассажирам праздничное настроение, передает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   пресс-служба горадминистрации

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Благоустройство региона
11 февраля 2021  16:33
В ремонте задействуют до 25 специалистов.
В Самаре до конца марта отремонтируют станцию метро «Гагаринская»
В ремонте задействуют до 25 специалистов. Благоустройство региона
122
11 февраля 2021  15:49
Дмитрий Азаров поддержал проект благоустройство парка на Крымском озере.
Кинель становится городом чистых озёр 
Дмитрий Азаров поддержал проект благоустройство парка на Крымском озере. Благоустройство региона
266
11 февраля 2021  15:07
В настоящее время по большинству дорожных объектов подрядчики уже определены.
В Самарской области обновят 11 мостов по нацпроекту БКАД
В настоящее время по большинству дорожных объектов подрядчики уже определены. Благоустройство региона
139
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,...Капитальный ремонт в Самаре
10727
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
4493
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях.Капитальный ремонт в Самаре
5166
Весь список
Всё в Дом
6 февраля 2021  01:06
Постельное белье – как сделать верный выбор
Для того чтобы создать в квартире или домовладении настоящий комфорт и уют, следует грамотно подойти к выбору домашнего текстиля. Всё в Дом
294
1 февраля 2021  14:04
Благодаря компании «ТОП-Матрас.ру» покупка ортопедического матраса стала доступной практически всем слоям населения России
Как подбирать матрас по размеру
Благодаря компании « ТОП-Матрас.ру » покупка ортопедического матраса стала доступной практически всем слоям населения России. Всё в Дом
538
1 февраля 2021  13:54
Сельскохозяйственная продукция всегда востребована. Овощи и фрукты – комплекс витаминов и минералов, которые необходимы для здорового, полноценного рациона человека.
Как выбрать сетку для фруктов
Сельскохозяйственная продукция всегда востребована. Овощи и фрукты – комплекс витаминов и минералов, которые необходимы для здорового, полноценного рациона...Всё в Дом
446
Весь список
ЖКХ
11 февраля 2021  11:19
В Самаре выявлены около 400 объектов, расположенных с нарушением охранных зон теплосетей
В Самаре выявлены около 400 объектов, расположенных с нарушением охранных зон теплосетей
Согласно нормам эксплуатации, капитальное строительство и размещение временных сооружений в пределах охранных зон тепловых сетей запрещено. ЖКХ
310
11 февраля 2021  10:31
Пирамиды вернулись к домам самарских должников
Пирамиды вернулись к домам самарских должников
«РКС-Самара» продолжают напоминать о долгах за холодную воду и канализацию.   ЖКХ
320
10 февраля 2021  17:37
Нововведение доступно для клиентов с 11-значным номером лицевого счета.
«ЭнергосбыТ Плюс» упростил передачу показаний приборов учета ГВС для клиентов
Нововведение доступно для клиентов с 11-значным номером лицевого счета. ЖКХ
673
Весь список

Экология
11 февраля 2021  16:01
Глава региона проверил готовность к началу работ в поселке Лебедь.
По нацпроекту «Экология» в Кинеле начнется реконструкция двух канализационных очистных систем
Глава региона проверил готовность к началу работ в поселке Лебедь. Экология
121
11 февраля 2021  09:29
14 февраля россияне смогут подарить любимым лес
14 февраля россияне смогут подарить любимым лес
Молодые деревья будут высажены весной волонтерами Движения ЭКА на лесных территориях, пострадавших от пожаров, вредителей и других бедствий. Экология
207
10 февраля 2021  11:49
В Самарской области следят за качеством воды в реках
В Самарской области следят за качеством воды в реках
В зимний период забор водных проб проводят во время сильных морозов. В Экология
291
Весь список
Видео
9 февраля 2021  13:40
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Видеоролики Банка России с простыми правилами, чтобы не стать жертвой обманщиков.
Криминал
3071
4 февраля 2021  09:38
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
Впервые такая помощь в этом году будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального (681,8 млн. руб.) и регионального (367,1 млн. руб.) бюджетов
Экономика региона
8191
4 февраля 2021  09:30
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Почти 35 миллиардов рублей направлено на соцпомощь жителям области в 2021 году.
Экономика региона
7655
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
47713
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
49416
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
48916
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Дмитрий Азаров поручил провести ремонт Алексеевской поликлиники в этом году
11 февраля 2021  13:49 
Дмитрий Азаров поручил провести ремонт Алексеевской поликлиники в этом году
Трудолюбие и профессионализм медиков отмечают жители, которые сегодня пришли в поликлинику. Здравоохранение
441
И снова 10 человек за сутки стали жертвами коронавируса в Самарской области
11 февраля 2021  12:58 
И снова 10 человек за сутки стали жертвами коронавируса в Самарской области
За сутки на 11 февраля выявлен 301 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
553
В Самаре 11 февраля перекрывают дублер улицы Ново-Садовой
11 февраля 2021  11:06 
В Самаре 11 февраля перекрывают дублер улицы Ново-Садовой
Работы проводятся в рамках реконструкции ул. Ново-Садовой, где планируют построить двухуровневую развязку в районе "Современника". Транспорт
646
В Самаре перекроют еще один дублер Ново-Садовой
10 февраля 2021  13:49 
В Самаре перекроют еще один дублер Ново-Садовой
Ограничение начнет действовать 11 февраля. Дорога будет перекрыта до окончания работ. Транспорт
1783
Снова 10 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
10 февраля 2021  13:42 
Снова 10 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
На 10 февраля в регионе подтверждены 302 случая новой коронавирусной инфекции. Здравоохранение
1742
Весь список
Акценты
Дмитрий Азаров поддержал проект благоустройство парка на Крымском озере.
11 февраля 2021  15:49 
Кинель становится городом чистых озёр 
Дмитрий Азаров поддержал проект благоустройство парка на Крымском озере. Благоустройство региона
266
Самарским предпринимателям расскажут о новых сервисах Почты России
11 февраля 2021  13:53 
Самарским предпринимателям расскажут о новых сервисах Почты России
К участию приглашаются представители малого, среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели городского округа Самара. Бизнес
484
Состоялось заседание регионального оперштаба, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
10 февраля 2021  22:07 
Оперативный штаб: в Самарской области ограничительные меры будут продлены
Состоялось заседание регионального оперштаба, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Здравоохранение
1660
Весь список
Прямая речь/Интервью
Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
4056
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
12840
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
19491
Весь список
Новости Тольятти
10 февраля 2021  14:25
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии.
Тольятти принимает личный чемпионат мира по мотогонкам на льду
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии. Новости Тольятти
1545
9 февраля 2021  16:56
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей.
Инвестиции резидентов ОЭЗ «Тольятти» выросли на 87%
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей. Новости Тольятти
2525
4 февраля 2021  13:10
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Напряженность на рынке труда составила  1,6 человек на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
6954
Весь список