В Самаре до 17 июня отключат горячую воду в границах одиннадцати улиц

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В Самаре стартовал ремонт I тепломагистрали Самарской ТЭЦ. По информации ПАО «Т Плюс», работы планируется выполнить за 14 дней. В связи с этим с 4 по 17 июня будет приостановлена подача горячей воды для жителей и организаций в границах следующих улиц: Мирная, проспект Карла Маркса, Алма-Атинская, Стара-Загора, Ташкентская, Московское шоссе, Аминева, Ново-Садовая, Силовая, Жигулевская, Гастелло.



В ходе плановых работ энергетики проверят тепловые сети повышенным давлением холодной воды. Такие испытания – необходимая процедура, позволяющая выявить скрытые дефекты коммуникаций и подготовить их к отопительному сезону.



Ресурсоснабжающая организация обращает внимание горожан на необходимость соблюдения правил безопасности вблизи энергетических объектов, особенно в период ремонта. Жителей просят не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев и у наружных трубопроводов, а также ограничить пребывание вблизи наружных теплосетей и тепловых камер.



О повреждениях теплосети или отсутствии крышек люков на тепловых камерах можно сообщить в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на интернет-портале https://tss.tplusgroup.ru/.



Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» просит горожан с пониманием отнестись к мероприятиям в рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 гг. После проведения необходимых работ горячее водоснабжение будет восстановлено совместно с управляющими компаниями и ТСЖ.

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