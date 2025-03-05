В регионе началась подготовка к дорожному сезону

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В Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году будет приведено в нормативное состояние более 200 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти. Кроме того, запланирован ремонт и капитальный ремонт искусственных сооружений в составе областных трасс.

Подрядные организации уже начали активную подготовку к предстоящему дорожному сезону, который стартует при наступлении стабильных положительных температур.

Одна из важных задач перед началом дорожных работ – диагностика и запуск асфальтобетонных заводов и проверка технического состояния дорожной техники. Также сейчас ведется строительство рабочих городков и завоз инертных материалов – песка и щебня. На участках проведения работ устанавливаются временные дорожные знаки и информационные щиты, ведется ремонт водопропускных труб.

Работы уже начаты на таких объектах как «Урал» - Светлый Ключ в Красноярском районе, Похвистнево – Клявлино в Похвистневском районе, «Самара – Волгоград» - Пестравка -Ленинский - Кочетковский - Бутковский в Красноармейском районе, Подъем-Михайловка - Богдановка – Алексеевка в Алексеевском районе. Также ведутся работы на искусственных сооружениях, например, мосту через реку Кондурчу в Елховском районе.

По графикам производства работ, прописанным в государственных контрактах, ремонт большинства дорожных объектов нацпроекта должен начаться с 1 апреля. После проведения подготовительных работ при наступлении положительных температур необходимо приступить к фрезерованию проезжей части и последующей укладке асфальтобетонной смеси