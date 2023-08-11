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В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют маршрут через национальный парк «Самарская Лука»

11 августа 2023 11:02
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В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют маршрут через национальный парк «Самарская Лука»

В Ставропольском районе Самарской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начат ремонт региональной автомобильной дороги Александровка - Сосновый Солонец - Березовый Солонец – Ермаково. Дорожные работы развернулись на участке протяженностью 22,3 км от автомобильной дороги М-5 «Урал» до населенного пункта Ермаково.

Автомобильная дорога Александровка - Сосновый Солонец - Березовый Солонец – Ермаково связывает между собой несколько крупных населенных пунктов Ставропольского района и является маршрутом маятниковой миграции жителей в направлении города Тольятти. Кроме того, дорога проходит по территории национального парка «Самарская Лука» и входит в один из туристических маршрутов Самарской области.

Контракт на проведение ремонта участка автомобильной дороги Александровка - Сосновый Солонец - Березовый Солонец – Ермаково заключен между министерством транспорта и автомобильных дорог и подрядной организацией в конце июля, а в начале августа дорожники приступили к работам.

В настоящее время на объекте завершаются работы по фрезерованию дорожного полотна и начаты работы по устройству нижнего слоя покрытия. «Перед укладкой нижнего слоя асфальта предусмотрено устройство трещинопрерывающей прослойки из стеклянной георешетки в целях исключения образования трещин в процессе эксплуатации дороги. Нижний слой укладываем из асфальтобетонной смеси марки А32НН, которая содержит крупнозернистый щебень. Использование такой смеси позволит сформировать прочный скелет в основании дорожного полотна», - говорит представитель подрядной организации, руководитель строительства АО «БСК-СПб» Павел Вдовин.

Также проектом ремонта предусмотрены работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия с использованием асфальтобетонной смеси марки А16ВН, укрепление обочин, установка барьерного ограждения, замена автопавильонов на существующих остановках общественного транспорта и устройство к ним тротуаров, замена дорожных знаков и нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком. Кроме того, подрядной организацией будет отремонтирован мост через реку Ахтуша. Все работы по государственному контракту должны быть завершены до 1 ноября 2023 года.

Напомним, что дорогу включили в план ремонта в июне 2023 года благодаря выделению дополнительных средств федерального бюджета в размере 1,5 млрд рублей для опережающего ремонта объектов нацпроекта. Всего в список ремонта за счет опережающего финансирования включено 8 участков трасс регионального значения общей протяженностью 66,5 км. Дороги расположены в Пестравском, Красноярском, Кинельском, Волжском, Ставропольском и Шенталинском районах.

По плану национального проекта работы на этих участках были запланированы на 2024 год. Благодаря выделенным средствам дороги отремонтируют уже в этот дорожный сезон.

Напомним, что всего в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние будет приведено 364 км дорог регионального значения, а также участков улично-дорожной сети Самары и Тольятти.

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