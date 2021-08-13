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В Промышленном районе Самары благоустраивают «Дубовую рощу» 

13 августа 2021 15:32
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В «Дубовой роще» проложат пешеходные дорожки, проведут освещение, разместят скамейки и урны.

Прогулка в тени деревьев: В Промышленном районе благоустраивают «Дубовую рощу». 
 
Еще несколько лет назад здесь стояли гаражи, жители ходили по неосвещенным тропинкам. Проект благоустройства территории разрабатывали всем микрорайоном. Так родилась концепция сквера, где будет комфортно гулять, отдыхать и заниматься спортом. 

В «Дубовой роще» проложат пешеходные дорожки, проведут освещение, разместят скамейки и урны. Обустроят площадку для воркаута и установят спортивные тренажеры.
 
На территории постарались максимально сохранить зеленые насаждения. Даже прокладка кабеля освещения велась вручную, чтобы не навредить деревьям. Также было решено посадить здесь еще порядка 55 новых деревьев.
 
Работы на объекте ведутся в рамках Губернаторского проекта «СОдействие». На данный момент подрядчик справился с 80% объемом работ. Ежедневно здесь трудится около 40 человек и 10 единиц техники. Планируется, что благоустройство завершится до 1 сентября.

Теги: благоустройство дубовая роща

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