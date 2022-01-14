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В Правительстве региона обсудили планы по реализации госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» на текущий год

14 января 2022 17:12
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Виктор Кудряшов провел совещание , на котором обсудили вопросы благоустройства дворов и общественных территорий.

В Правительстве региона подвели итоги и наметили планы дальнейшей реализации госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Совещание, на котором обсудили вопросы благоустройства дворов и общественных территорий, провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» стартовал в 2019 году. Его итогом к концу 2024 года должно стать благоустройство более 900 общественных территорий и свыше 1 700 дворов. 

В 2021 году фактически благоустроены 163 общественных и 318 дворовых территорий. По графику выполнены работы по благоустройству парка «Молодежный» в Нефтегорске (проект – победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды), завершены также работы еще на двух проектах, победивших во Всероссийском конкурсе – в городах Кинель и Октябрьск.  

В 2022 году в Самарской области, в соответствии с целевыми показателями нацпроекта, планируют благоустроить 141 общественную территорию и 314 дворов. В настоящее время заключение контрактов на весь объем работ близко к завершению. 

Контрактация на благоустройство общественных пространств выполнена на 94%.  «Практика показала, что, если мы заблаговременно проводим контрактацию на благоустройство территорий, то обеспечиваем условия выполнения работ с опережением графика, экономим бюджетные средства и можем направлять их на строительство новых объектов. Такой подход полностью себя оправдывает», - отметил Виктор Кудряшов.

«В этом году необходимо выполнить значительный объем работ по благоустройству. Крайне важно не только контролировать сроки, но и обеспечить при этом высокое качество исполнения работ и своевременно решить вопросы по дальнейшему содержанию объектов», - поставил задачу председатель Правительства.

Кроме того, в 2022 будут реализованы два проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: «По прямой к «Отрадному» (реновация главной улицы города бульваров (благоустройство ул. Победы от ул. Ленинградской до ул. Нефтяников)» и проект «На берегу трех рек: продолжение истории (благоустройство Монастырской набережной реки Сызранки)» в Сызрани. 

Во Всероссийском конкурсе 2022 года планируют принять участие: Новокуйбышевск, Жигулевск, Чапаевск, Похвистнево, Кинель, Октябрьск и Нефтегорск. 

Участие жителей региона в принятии решений, в том числе в отборе площадок для благоустройства – ключевое условие реализации проекта и основной принцип работы Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Объекты, на которых велись работы в прошедшем году, также выбирали граждане. К слову, в 2021 году в голосовании приняли участие 366 575 человек

В 2022 году, так же, как и в прошлом, голосование граждан по отбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году будет проводиться на федеральной платформе za.gorodsrega.ru. 

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