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В Правила благоустройства Самары вносят пункты о перемещении автомобилей и внешнем виде киосков

7 июля 2025 12:55
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В Правила благоустройства Самары вносят пункты о перемещении автомобилей и внешнем виде киосков

В Правила благоустройства Самары внесут два пункта. Один связан с перемещением автомобилей, второй — с внешним видом нестационарных торговых объектов. Об этом сообщает глава города Иван Носков в своем Telegram-канале.

По словам главы Самары, один из пунктов «разрешает перемещать личный транспорт, если он мешает уборке, очистке кровель, вывозу мусора, ремонту дорог и дворов». Перемещение будет осуществляться в зоне видимости, без эвакуации на штрафстоянку и без штрафа. Перестановкой автомобилей займутся официальные организации, имеющие технику для таких работ, пишет Коммерсантъ-Волга.

Второй пункт — вводятся обязательные требования о согласовании внешнего вида нестационарных торговых объектов. «В современном городе не должно быть разномастных ларьков, собранных из подручных материалов, эпоха рынков 90-х давно закончилась, и пора к этому привыкать. Этот раздел будет вступать в силу постепенно, чтобы у всех владельцев торговых точек было время привести их в порядок», — отмечает Иван Носков.

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Комментарии

7 июля 2025 14:04
Гость
Приезжайте в Куйбышевский район и посмотрите на внешний вид торговли прямо на пешеходном тротуаре, который весь грязный. Остановка Гастроном . Одна болтовня.

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