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В питомнике готовят различные виды саженцев для озеленения Самары

14 апреля 2023 16:36
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Первая посадка в этом году предстоит в парке “Воронежские озера”. Туда рабочие доставят 40 сосен до 2-х метров, 26 крупномерных лип высотой от 3,5 до 5 метров и 16 рябин высотой 3-4 метра.

В теплицах и питомнике МП “Спецремстройзеленхоз” продолжается подготовка различных саженцев, чтобы в скором времени город обрел по-настоящему летний вид. В питомнике муниципального предприятия, расположенном в Алексеевке Кинельского района, на 40 гектарах имеется несколько сотен тысяч деревьев и кустарников, являющихся посадочным материалом. Питомник существует с 1974 года, и растения взращивают здесь в четырех «школах» – так специалисты называют площадки с разновидностями зеленых насаждений. Это как крупномерные и стандартные лиственные и хвойные деревья, так и кустарники.

Крупномерным посадочным материалом считают деревья возраста 10-15 лет, высотой от 3 метров. Они применяются в озеленении магистралей, бульваров, а также для «ремонтных» посадок на различных зеленых объектах. В «школу» хвойных деревьев входят, например, несколько видов сосен, кедров, елей, туй, можжевельника. Лиственную «школу» составляют порядка 20 видов лиственных деревьев – это береза, тополь, ива, клен, каштан и другие. В «школе» кустарников 30 различных видов растений, которые распределяются по назначению: для живой изгороди, цветущих и нецветущих композиций.

Как только Администрация города делает заказ на обновление территорий (посадку деревьев и кустарников для общественных пространств и улиц), в питомнике начинается горячая пора. 

Специалисты заверяют, что основной массив местных зеленых насаждений высокого качества. Они максимально адаптированы к климатическим условиям. И причиной тому является не только строгое соблюдение всех технологий, но и особый подход непосредственно к самим насаждениям – от семечка до готовых саженцев к ним относятся трепетно. Из питомника в Кинельском районе в Самару саженцы передислоцируют с комом «родной» земли, в мешковине. Так они приживаются гораздо лучше.

Первая посадка в этом году предстоит в парке “Воронежские озера”. Туда рабочие доставят 40 сосен до 2-х метров, 26 крупномерных лип высотой от 3,5 до 5 метров и 16 рябин высотой 3-4 метра.

Повышенное внимание уделяется озеленению объектов, которые уже преобразились в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Чтобы запас для озеленения не иссякал, каждый год в муниципальном питомнике высаживают новые растения.

 

Фото:   администрация Самары

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