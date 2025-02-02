В парке Победы в Самаре началась реконструкция мемориального комплекса

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В самарском парке Победы стартовала реконструкция мемориального комплекса с именами куйбышевцев — участников парада Победы 1945 года на Красной площади в Москве. Об этом сообщили в городской администрации.

«Косметический и текущий ремонт комплекса проводился ежегодно. В связи с ухудшением состояния основания стены мемориала принято решение о его полной реконструкции»,— говорится в сообщении.

Объект открыт в 1998 году.

Доски с именами куйбышевцев сняты и перевезены на склад. На следующей неделе строители демонтируют стену. Дополнительно подрядчик очистит гранитные доски перед размещением на обновленной стене.

В этом году в парке Победы также планируется ремонт фонтанов, обустройство искусственного озера, благоустройство аллей парка и площади возле Вечного огня, пишет Коммерсантъ-Волга.