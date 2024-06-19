В Отрадном добились сноса аварийного жилого дома

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Проверкой, проведенной прокуратурой г. Отрадного, установлено, что государственной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» многоквартирный дом, расположенный по ул. Новокуйбышевской, 33, признан аварийным и подлежащим сносу в течение 6 месяцев от даты переселения граждан.

Последний передаточный акт подписан с собственником жилого помещения в марте 2023 года. При этом в установленный срок работы по сносу не выполнены, аварийное здание представляет опасность для жизни и здоровья граждан, в том числе детей.

По иску прокурора суд обязал администрацию г.о. Отрадный осуществить снос аварийного жилого дома в течение 3 месяцев.

Решение суда вступило в законную силу. В настоящее время производятся работы по сносу объекта.