В Октябрьске в 2023 году благоустроят еще 7 дворов

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В Октябрьске в 2023 году еще 7 дворов станут уютнее благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда»



В 5 из 7 будут обустроены детские игровые площадки. Больше всего средств на преображение дворовой территории выделено на локацию по адресу: ул. Куйбышева, 20. Здесь, кроме огражденной детской игровой площадки с современным оборудованием, появится и зона отдыха для взрослых со столом с навесом, для активных жителей установят воркаут-оборудование. У подъездов будут стоят новые лавочки и урны.



Также детское игровое оборудование будет установлено во дворах по адресам: ул. Куйбышева, 17; ул. Ленина, 49; ул. Сако-Ванцетти, 18, ул. Мичурина, 15. Во всех этих дворах будут заменены и скамейки с урнами.



Жители по ул. Сако-Ванцетти, 22 одобрили установку новых лавочек и урн, а также ограждения и поручней на спуске. Жильцы дома по ул. Мичурина, 17 выразили желание поменять на новые лавочки и урны.



Подрядчик для производства работ определен один для всех дворовых территорий. Строительный сезон должен начать с 1 мая и сдать объекты до 1 сентября, сообщает пресс-служба минэнерго и ЖКХ Самарской области.

Фото: ru.freepik.com