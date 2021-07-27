В новом микрорайоне Нефтегорска идут работы по строительству водовода

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В новом микрорайоне Нефтегорска проводятся работы по строительству системы водоснабжения. Микрорайон рассчитан на 653 земельных участка для малоэтажной застройки. В эксплуатацию введено уже 200 жилых домов, порядка 500 жителей пока еще без централизованной сети водоснабжения. Ее появление позволит подключить к общей системе города имеющихся абонентов, а также сделает район привлекательным для дальнейшего жилищного строительства.

Согласно технической документации будет построено в общей сложности 11,32 км водовода с разводящими сетями и 94 колодца. На сегодняшний день произведена укладка труб на протяжении 9 км, идет поэтапная установка колодцев.

«В нашем микрорайоне нет централизованной системы водоснабжения, – говорит житель микрорайона Николай Николаевич – Вода подается к потребителям по трубопроводу, построенному хозяйственным способом, который являлся тупиковым. Это значительно осложняет подачу воды, особенно в жару, когда расход идет еще и на полив. Мы все с нетерпением ждем новый водопровод, надеясь, что он обеспечит нас водой в достатке».

В Нефтегорском районе также идет строительство Ветлянского артезианского водозабора с прокладкой магистрального водовода. Новый объект позволит обеспечить бесперебойным и качественным водоснабжением более 9,7 тыс человек. Строительство рассчитано на три года. Новый водозабор будет иметь 18,9 км сетей водоснабжения.

Все работы по строительству сетей водоснабжения проводятся в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

О планомерном решении проблемы качества питьевой воды в своем Послании 18 мая отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: «Для этого мы активно участвуем в проекте «Чистая вода». В частности, в 2021 году приступаем к четырем новым объектам - двум в Нефтегорске и по одному в Отрадном и в Большечерниговском районе. Реализация этих проектов позволит обеспечить качественной питьевой водой более 60 тысяч человек».

Всего в 2021 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» предусмотрены работы по реализации 7 объектов водоснабжения. Кроме новых 4 объектов, обозначенных главой региона, реализуются три переходящих объекта с 2020 года: реконструкция водозабора с водопроводом в селе Орловка Кошкинского района, реконструкция НФС с подводящими сетями в селе Большая Глушица Большеглушицкого района и строительство Пестравского группового водопровода.

Согласно плану мероприятий, три объекта – в Кошкинском, Пестравском районах и в Нефтегорске планируются к вводу в текущем году. Объекты в селах Большая Глушица и Августовка планируется ввести в 2022 году, в Отрадном и Нефтегорске – в 2023 году.

Фото: пресс-служба облправительства