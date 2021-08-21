Обновленный парк «Молодежный» откроют в Нефтегорске ко дню города

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В завершение рабочего дня пятницы, 20 августа, в Нефтегорском районе Губернатор Дмитрий Азаров вместе с депутатом Госдумы Александром Хинштейном оценили ход благоустройства парка «Молодежный» в райцентре. «Зеленую зону» приводят в порядок благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, инициированном Президентом РФ Владимиром Путиным.

После завершения работ парк «Молодежный» в Нефтегорске станет местом проведения досуга для жителей любого возраста. Парк уже разбит на три зоны: центральная с водоемом, зона активного отдыха и тихая зона. Они связаны между собой пешеходными и велосипедными дорожками.

На берегу озера в центральной части со стороны главного входа расположен пляж с деревянным настилом. Там можно будет загорать, принять освежающий душ в открытой душевой и любоваться видом. По обеим сторонам озера располагаются консольные видовые площадки. В дальней части озера расположен понтон с катерами и лодками. В зимнее время года на льду озера будет организован каток.

В активной части парка обустроены игровые поля для игры в футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис скейтпарк, зона воркаута, насыпная горка, площадка для барбекю с навесом и трибуна на склоне. Насыпная горка предназначена для катания на лыжах и санках в зимнее время года. На восточной части склона построили детский городок. Обновленный парк рассчитан на всесезонное использование, и в нем будут возможности для отдыха, занятий спортом и встреч с друзьями для каждого жителя города.

Работы планируют завершить к началу сентября. Хотя нефтегорцы уже отдыхают здесь целыми семьями - ребятишки купаются в фонтане и играют на детской площадке, спортсмены занимаются в спортзоне - играют в баскетбол и волейбол, катаются на скейте. Губернатор попросил скейтеров поделиться впечатлениями от площадки. Ребята отметили, что скейт-парк им очень нравится и помогает оттачивать навыки.

«Спасибо больше за такой парк. Когда нам показывали проект, мы не поверили, что такое может быть воплощено в жизнь. Но сегодня это так, и мы уже пользуемся этой площадкой», - поделилась впечатлениями мама двоих детей Елизавета Кочкина.

Глава Нефтегорского района Александр Баландин рассказал горожанам, что за порядком в парке будут следить 46 камер безопасности, также здесь будет работать пункт общественного порядка. Обновленный парк официально планируют открыть в сентябре ко дню города.

«Очень рад, что здесь работы движутся намеченным курсом. Мы планировали здесь все к 1 сентября закончить - так и произойдет. Обязательно ко дню города этот замечательный парк, которым сегодня уже гордятся горожане, мы откроем. Очень важно, что люди предложили дополнительные элементы, которых не было в проекте парка, - отметил Губернатор. - На основании предложений людей проект даже в ходе реализации обрастает новыми деталями. Сегодня мы ведем работу по всем муниципальным образованиям, чтобы такие благоустроенные общественные пространства объединяли людей, формировали у них гордость за родную землю».

Депутат Государственной Думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн уверен, что этот парк никогда не будет пустовать.