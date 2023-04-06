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В Народный фронт обратились жители Советского района Самары с жалобой на свалку отходов, которая появилась из-под весеннего снега и начала источать зловоние.

Экологические инспекторы Народного фронта, прибыв на место, подтвердили сигнал граждан, зафиксировав на участке между улицами 22 Партсъезда и Кабельной более 1000 метров дороги, отсыпанной по обочине строительным и бытовым мусором.

«Масштабы экологического ущерба невероятны. Проезд по «как-бы» дороге на улице Ветлянской невозможен легковым транспортом, этим и пользуются нарушители на грузовиках, сваливая мусор», - рассказал член регионального штаба Народного фронта в Самарской области Валерий Барсук.

Назначение земель на отдельных участках - земли поселений для размещения овощехранилищ. Пообщавшись с жителями, эксперты Народного фронта выяснили, что сброс отходов происходит в ночное время неустановленными лицами грузовым транспортом.

Сразу после выезда, 31 марта, было подготовлено обращение в Росприроднадзор для принятия мер и расчета причиненного вреда, нанесенного окружающей среде. Также направлено обращение к главе города с предложением ограничения проезда на участке, поскольку дорога в настоящее время используется исключительно с целью сброса отходов.