В Мичуринском микрорайоне Самары проверили благоустройство после ремонта теплосетей

В Самаре уделили пристальное внимание восстановлению благоустройства территории в Мичуринском микрорайоне после капитального ремонта тепловых сетей. Улица Клиническая является проблемным участком. У жителей домов накопился ряд вопросов и недочетов к подрядчику, выполнявшему благоустройство асфальтового покрытия и газонов после перекладки коммуникаций.



Территорию осмотрела глава Ленинского района Елена Бондаренко вместе с представителями муниципального предприятия "Городская административно-техническая инспекция по благоустройству" (МП "ГАТИ"), ресурсоснабжающей организации, управляющих компаний, а также активными жителями. Все замечания записали в протокол, пишет Сова.



Работы по приведению внутридворовых территорий в нормативное состояние продолжаются и находятся на контроле МП "ГАТИ". Если в декабре останутся замечания, то в чистовом виде благоустройство будет выполнено весной 2026 года – с 15 апреля по 31 мая. А гарантийный срок для подрядчиков на все виды работ по восстановлению благоустройства составляет два года.