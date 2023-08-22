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В Красноярском районе досрочно завершили ремонт школьного маршрута

22 августа 2023 17:11
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Завершен ремонт автомобильной дороги Большая Раковка – Красный Городок.

В Красноярском районе Самарской области завершен ремонт автомобильной дороги Большая Раковка – Красный Городок. Межмуниципальная трасса протяженностью 4,2 км приведена в нормативное состояние в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Дорога соединяет между собой населенные пункты сельского поселения Большая Раковка.

«Жители поселков Красный Городок, Труд, Васильевка обращались к Губернатору, правительству Самарской области с просьбой отремонтировать дорогу. Это единственный маршрут, по которому можно добраться до Большой Раковки, Красного Яра, или выехать на региональную сеть дорог, чтобы попасть, к примеру, в Самару. Кроме того, дорога является школьным маршрутом», - говорит глава сельского поселения Большая Раковка Фаис Халимов.

Вчера специалисты министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с общественностью провели комиссионный осмотр объекта ремонта.

На участке дороги по контракту заменено дорожное покрытие, укреплены обочины, отремонтированы водопропускные трубы, выполнены работы по уширению проезжей части до 6 метров. В целях обеспечения безопасности дорожного движения дорожники обустроили остановочные карманы, установили новые автопавильоны, построили тротуары и посадочные площадки, нанесли разметку термопластиком и заменили дорожные знаки. Кроме того, дорогу оснастили автономной системой освещения, которая работает на солнечных батареях.

Для замены верхнего слоя основания дороги подрядная организация применила современный метод холодной регенерации. Суть технологии заключается в снятии, измельчении и перемешивании старого покрытия с добавлением связующих материалов с целью получения прочного, однородного дорожного основания.

В качестве связующего материала используется щебень, битумная эмульсия и цемент. Все это перемешивается в специальной установке под названием ресайклер и им же производится укладка. Уложенную смесь уплотняют дорожными катками.

«При наборе прочности получается практически бетонное основание, на которое уже кладется верхний слой асфальта. Метод холодной регенерации гораздо экономичнее. При другом методе для усиления основания необходимо разобрать существующую дорожную одежду и практически устроить новую. А этот метод позволяет использовать старое асфальтобетонное покрытие», - пояснил генеральный директор подрядной организации Евгений Бекецкий.

При участии жителей Красного городка, представителей сельского поселения Большая Раковка, а также администрации Красноярского района специалисты министерства провели инструментальный контроль дороги, а также взяли пробы асфальтобетонного покрытия для проведения лабораторных испытаний.

«Необходимо убедиться, что отремонтированный объект соответствует всем нормативным требованиям и проектной документации. В ходе осмотра мы выявили ряд замечаний, которые должны быть устранены подрядной организацией. В числе замечаний – отсутствие некоторых дорожных знаков,  также есть вопросы к укреплению обочин. После устранения всех замечаний будет подписан акт ввода дороги в эксплуатацию», - пояснила главный специалист управления строительства и реконструкции автомобильных дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Оксана Волохова.

Срок завершения ремонта дороги по государственному контракту - 1 октября 2023 года, таким образом дорожники выполнили работы с опережением графика. 

 «Мы довольны качеством проведенного ремонта и очень рады тому, что у нас появилась еще одна хорошая дорога. Это школьный маршрут, следующий до школы в Большой Раковке,  поэтому очень важно было привести его в порядок к 1 сентября. С каждым годом у нас в районе дороги все лучше и лучше», - говорит председатель общественного совета сельского поселения Большая Раковка, директор  школы Юрий Табаков.

Всего в 2023 году в список ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»  включили три участка региональных и межмуниципальных автомобильных дорог в Красноярском районе.

Помимо автодороги Раковка – Красный городок уже завершен ремонт участка дороги «Урал» - Большая Каменка – Русская Селитьба – Большая Чесноковка протяженностью 5,3 км. Также ведутся работы по приведению в нормативное состояние трассы «Волжский» - аэропорт «Курумоч» - «Урал» протяженностью 2,1 км.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

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