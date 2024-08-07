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В Красноглинском районе комплексно обновляется двор по улице Сергея Лазо

7 августа 2024 18:13
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Сегодня во дворе задействована техника и рабочие. Ведется укладка безопасного прорезиненного покрытия и ремонт дворового проезда.

В этом году в областной столице преображается 47 дворов и 3 общественных территорий во всех районах города по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Так, Администрацией Красноглинского района Самары заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству 5 дворов по следующим адресам:

п. Управленческий, ул. Коптевская, д. 5
п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 17
п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 29
п. Управленческий, ул. Зелёная, д. 10,7,9
п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 2.

Жители дома №29 по улице Сергея Лазо в поселке Управленческий все лето наблюдают за процессом благоустройства дворовой территории. Пространство двора распланировано с учетом их пожеланий. 

Сегодня во дворе задействована техника и рабочие. Ведется укладка безопасного прорезиненного покрытия и ремонт дворового проезда.

Именно горожане становятся инициаторами преображения. Они принимают решение о благоустройстве, совместно создают дизайн-проект при содействии специалистов районной администрации, затем наравне с экспертами контролируют процесс благоустройства и участвуют в приемке работ.

 «Раньше здесь была площадка, которая была построена лет 12 назад. Нам пришлось активно потрудиться - замеряли все, полностью сами придумывали и рисовали двор с тротуарной дорожкой и детской площадкой при содействии специалистов районной администрации. Собрали все материалы и направили в Администрацию Красноглинского района», – рассказала жительница дома №29 по улице Сергея Лазо Ольга Махортова.

Финальным штрихом в преображении двора станет озеленение. По словам управляющей микрорайоном в п. Управленческий Людмилы Головачевой, планируется высадка кустарников, деревьев и ели, которая станет центром притяжения жителей дома в период зимних праздников.

Когда работы по благоустройству завершатся,  жители позаботятся о безопасности и целостности обновленного двора. В планах приобретение и установка камер видеонаблюдения на территории.

Согласно контракту работы по благоустройству детских площадок по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в Красноглинском районе завершатся до 31  августа. Подрядные организации работают в соответствии с графиком.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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