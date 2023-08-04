В Кировском районе в этом году приводят в порядок 10 дворов

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Сезон благоустройства еще продолжается, но во многих дворах работы уже завершаются и жители оценивают результат.

Так, Глава Кировского внутригородского района Игорь Рудаков совместно с жителями проверяет качество работы подрядчиков. Накануне он оценил ход работ во дворе по улице Стара Загора, 267б, 267в, 267г, 267д, 267е, 267ж. Двор преображается по программе "Формирование комфортной городской среды".



"Общая площадь благоустройства порядка 6 тыс. кв. метров. В целом от жителей только положительные отзывы. Есть пара замечаний, но объект ещё не принят, поэтому проработаем с подрядчиком", - рассказал Игорь Рудаков.



Здесь уже завершилось строительство парковки по Губернаторскому проекту «СОдействие».

Преображение дворовых и общественных пространств - одно из приоритетных направлений у Губернатора Дмитрия Азарова

В Кировском районе в этом году приводят в порядок 6 дворов по федеральной программе и еще 4 заявки - по Губернаторскому проекту "Содействие".