В Кировском районе Самары снесут три самовольные постройки на остановках

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Демонтируют киоски на остановках общественного транспорта. Об этом говорится в постановлении главы города Елены Лапушкиной.

Под снос попали торговая точка на проспекте Карла Маркса, 510, занимающая участок площадью 73,36 кв. м, павильон на Карла Маркса, 491 (54,76 кв. м) и постройка на проспекте Кирова, 102 (47,61 кв. м).



Если владельцы киосков не демонтируют их сами в течение двух месяцев, то это сделают принудительно. Данную обязанность глава Самары возложила на департамент градостроительства, пишет Сова.инфо.

Фото: Google Карты