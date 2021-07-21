В Кинеле сданы объекты благоустройства по нацпроекту Жилье и городская среда

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В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в Кинеле в этом году было запланировано благоустроить 6 общественных и 7 дворовых территорий. На сегодняшний день работы на объектах завершены.

На всех этапах формирования комфортной городской среды – от выбора объекта благоустройства до контроля качества выполненных работ – в процессе активно участвовали жители городского округа. К этому неоднократно призывал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Кинельцы по дворовым территориям высказывались за асфальтирование внутриквартальных проездов, создание парковок, установку детского игрового оборудования. Большинство предложений жителей было реализовано, и результатом выполненной работы они остались довольны. Обновлены дворы многоквартирных домов по адресам: в Кинеле – на улицах Мостовая, 22 и 22а и 27 Партсъезда, 1; в Усть-Кинельском – на ул. Транспортная, 4, ул. Шоссейная, 79а и ул. Испытателей, 13а; в поселке Алексеевка – на ул. Невская, 19.

«Нам обновили асфальт, который был уложен еще в советские времена. Сделали отличную парковку. Автомобилей с годами становится все больше, а парковки не было. Теперь эти вопросы сняты», - отметила жительница дома Наталья Ивановна.

Радуют глаз и общественные пространства городского округа. В 2021 году новый облик получили такие локации, как сквер им. Ленина (2-ой этап), Детский парк на ул. Крымская, 22 (4-ый этап), спортивные площадки в районе магазина «Максимка» и у образовательного центра «Лидер» в Кинеле; Сосновый бор (2-ой этап) и сквер Петрищева (3-ий этап) в поселке городского типа Алексеевка.

В сквере Петрищева открыли необычную детскую площадку с игровым комплексом из бруса в форме крепости. Тем самым разработчики проекта хотели подчеркнуть исторический образ Алексеевки, который связан с крепостью, заложенной еще в 1700-м году по Указу Петра I. Сама детская площадка засыпана песком, сделано освещение и озеленение, установлены урны и скамейки.

В непосредственной близости у образовательного центра «Лидер» обустроены две спортивные зоны: баскетбольная площадка и зона для занятий воркаутом и кросс-фитом. Обе площадки с антитравматическим покрытием. Спортивная зона предназначена для занятий не только учащихся, но и любителей спорта всех возрастных категорий. В администрации городского округа подчеркивают, что проект достаточно масштабный, рассчитанный на то, чтобы максимально закрыть потребности в спортивном оборудовании для жителей ближайшего микрорайона. К слову, спортивная зона у образовательного центра «Лидер» стала победителем рейтингового голосования, которое проходило в этом году на федеральной он-лайн платформе по общественным пространствам, подлежащих благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году. Спортивную зону планируют расширить: обустроить площадку для игры в мини-футбол (с ограждением), сделать беговые дорожки, установить урны и лавочки, сделать освещение и высадить деревья.

«Поэтапная реализация проектов, – отметил глава города Владимир Чихирев, – помогает нам корректировать работы с учетом мнения населения. В процессе эксплуатации мы общаемся с людьми, смотрим, что не хватает и на втором этапе дополняем территорию элементами, которые востребованы горожанами».

С 2018 по 2020 год в городском округе Кинель по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 16 дворовых территорий и 15 общественных пространств.