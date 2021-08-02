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В 2021 году в Кинель-Черкасском районе благоустроено 5 общественных территорий. Работы выполнены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Объекты для благоустройства выбраны с участием жителей и реализованы с учетом их мнения и пожеланий.

На стадионе «Урожай» в Кинель-Черкассах для детворы обустроена большая игровая площадка. На песчаном покрытии установлено несколько комплексов с горками, спортивными снарядами и прочим оборудованием для активного отдыха. Для самых маленьких установили несколько качалок на пружинах, песочницу. Для игры с теннис есть специальный стол.

«Площадка очень функкциональна, для разного возраста детей, – говорит жительница села Оксана. – Это и развитие выносливости детей, координации и место просто поиграть, повеселиться».

В Кинель-Черкасском районе к благоустройству стараются подходить комплексно, используя разные программы. В рамках губернаторского проекта «Содействие» на стадионе «Урожай» в прошлом году построили лыжероллерную трассу. Теперь спортсмены-лыжники могут заниматься круглый год. Доступна трасса и для желающих покататься на роликах, скейтах и велосипедах.

Дорожной деятельности в районе также уделяется пристальное внимание. В этом году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» новые тротуары с разметкой и знаками «Пешеходный переход» появились по улицам Ново-Зеленая, Чапаевская и Солнечная.

«По ул. Солнечная взрослые и дети идут на занятия в физкультурно-оздоровительный комплекс «СТАРТ», в детско-юношескую спортивную школу, на станцию юных техников и в «Детскую школу искусств, – говорит руководитель управления делами сельского поселения Кинель-Черкассы Александр Сорокин. - Жители неоднократно обращались с просьбой построить тротуар в целях безопасности. Объект был выбран как приоритетный и вошел в программу «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Пятая благоустроенная в этом году общественная территория расположена в селе Тимашево. Во дворе по адресу: ул. Двор Завода, 13Б проведено освещение, заасфальтирован тротуар и сделана парковка. Для активного досуга установили спортивные тренажеры, для детей – игровую площадку с ограждением.

Одна из основных задач Стратегии лидерства региона, разработанной по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова, заключается в создании современных и комфортных условий для всех жителей области. Кроме 5 общественных пространств в Кинель-Черкасском районе в этом году обустроят 14 дворовых территорий. Всего с 2018 по 2020 год по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроено 23 общественных пространства и 53 дворовые территории.

Фото: пресс-служба облправительства