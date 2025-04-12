В исторической части Самары восстановят легендарный стадион «Динамо»

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В областной столице планируется большая реконструкция одного из стадионов. Об этом написал глава региона Вячеслав Федорищев в своем тг-канале.

Губернатор вместе с председателем правления одно из крупных банков посетили объект и решили, что его необходимо привести в порядок.

Напомним, стадион «Динамо» расположен около старейшего сохранившегося в Самаре храма — Покровского собора, который бы возведен в губернской столице в 1861 году.

Ранее на этом месте находилась маленькая деревянная церковь и кладбище.

А вот «Динамо» было построено в 1948 году. Долгое время стадион был главным в городе — на нем выступала команда «Крылья Советов», пишет МК.

ФОТО: ТГ-КАНАЛ ВЯЧЕСЛАВА ФЕДОРИЩЕВА