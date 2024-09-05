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Среднесуточная численность движения по автомобильной дороге составляет более 7 тысяч автомобилей.
В губернии завершили ремонт дороги Похвистнево-Клявлино
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В губернии завершили ремонт дороги Похвистнево-Клявлино

5 сентября 2024 14:13
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Среднесуточная численность движения по автомобильной дороге составляет более 7 тысяч автомобилей.

В Похвистневском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершен ремонт участка автомобильной дороги Похвистнево-Клявлино протяженностью 6 км. Дорога входит в опорную сеть Самарской области. Она соединяет трассы Самара – Бугуруслан и М-5 «Урал» и пользуется популярностью у транзитного транспорта, следующего в направлении Оренбурга и Татарстана. Среднесуточная численность движения по автомобильной дороге составляет более 7 тысяч автомобилей.

В рамках ремонта на участке дороги выполнено устройство двух слоев современного асфальтобетонного покрытия, уширение проезжей части до нормативных параметров. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на трассе установили барьерное ограждение, новые дорожные знаки, нанесли разметку.

Отметим, что в 2019 году по  нацпроекту капитально отремонтирован участок дороги Похвистнево-Клявлино, проходящий через село Старопохвистнево. Благодаря проведенным работам вдоль дороги в черте населенного пункта появились тротуары и улично-дорожное освещение. Еще один участок протяженностью 18 км был отремонтирован по нацпроекту в 2021 году.

Увеличение доли нормативного состояния дорог опорной сети РФ — одно из приоритетных направлений национального проекта «Безопасные качественные дороги». В опорную сеть входят значимые и высокоинтенсивные автомобильные дороги федерального и регионального значения. По поручению Президента РФ Владимира Путина до конца 2027 года доля нормативного состояния дорог опорной сети должна составить не менее 85%.

На территории Самарской области в опорную сеть включены 24 участка дорог регионального значения общей протяженностью 647 км. В 2024 году в рамках нацпроекта отремонтируют 4 «опорных» участка протяженностью 77 км. Напомним, что ремонт участка дороги Кинель – Богатое – Борское, входящей в опорную сеть, был завершен досрочно — в июле текущего года.

Всего в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самарской области отремонтируют 225 км дорог регионального и местного значения, в том 45,5 км в Самаре и 13,8 км в Тольятти.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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