В горадминистрации разрабатывают Стратегию социально-экономического развития Самары до 2036 года

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В Администрации Самары разрабатывают Стратегию социально-экономического развития города на период до 2036 года.

Существующая программа развития завершается в 2025 году, поэтому сейчас формируется новый документ. В нем обозначат систему стратегических целей и приоритетных направлений развития до 2036 года.

Создавать новую стратегию развития будут в три этапа: диагностический анализ социально-экономического развития города за последние 10 лет, определение сценариев развития, ключевых стратегических направлений и разработка проектов, формирование плана мероприятий по достижению целей, обозначенных в готовом документе.

На протяжении двух месяцев самарцы смогут ответить на вопросы и выразить свое мнение для формирования новой стратегии, пройдя опрос по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/66cecbee2530c22caa7a417e/.

В новом документе будут учтены все векторы и тенденции развития, которые обозначил Губернатор Вячеслав Федорищев презентовав жителям губернии масштабную программу социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет. Документ охватывает абсолютно все направления: социальную сферу, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру, кадровый потенциал и многое другое.

Фото: администрация Самары